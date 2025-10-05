¿Quién era Brenda Morales, productora de Radio Fórmula que falleció?

Este domingo 5 de octubre, el fallecimiento de una apreciada integrante de Radio Fórmula, Brenda Morales, conmocionó al mundo de la radio y la televisión.

Se trata de Brenda Morales, quien se desempeñaba como productora del noticiero conducido por Jaime Núñez en Grupo Fórmula.

El presentador fue quien confirmó la noticia de la muerte de su compañera de trabajo a través de un emotivo mensaje. Usuarios y colegas de Brenda la recordaron como una persona amable, profesional e inteligente.

Sin duda, el equipo de Jaime Núñez pierde a alguien que era parte importante del programa y una persona con la que forjaron una amistad.

Fallece Brenda Morales, productora de Radio Fórmula

Jaime Núñez escribió en X, antes Twitter, un mensaje en el que despide a Brenda Morales: "Mi siempre querida Brenda Morales ya se encuentra en la casa de Dios, sin dolor, sin sufrimiento, seguramente abrazada de su mamá“.

Además, agradeció la guía de la productora durante su carrera profesional. "Mi Bren, te voy a extrañar mucho, tu acompañamiento en este camino significó mucho para mí“, finalizó la publicación que fue acompañada por una fotografía donde el conductor aparece junto a la productora en las instalaciones de Radio Fórmula.

Algunos comentarios en la publicación del comunicador fueron:

“Querido Jaime: me quedo sin palabras! Recién escucho esta infausta noticia. Siempre un gusto y un placer departir, convivir y estar en comunicación con abren. Que Dios la reciba y arrope a su hija y a su familia…"

“Lamento mucho la noticia. Gracias a ella tuve un par de entrevistas con ustedes. Siempre amable, linda y respetuosa. Descanse en paz y consuelo a su familia y amistades”

“Querido Jaime te abrazo con cariño . Brenda Morales fue una gran profesional y ser humano. Le pido a Dios que cuide a la hija de Brenda, que fue el gran amor de su vida”

“Amigo un abrazo. Siempre amable y atenta. Muy trabajadora. Ya la extrañamos”

“Que pena. Una gran mujer en todos los sentidos; muy profesional y humana”

Mi siempre querida Brenda Morales ya se encuentra en la casa de Dios, sin dolor, sin sufrimiento, seguramente abrazada de su mamá. Mi Bren, te voy a extrañar mucho, tu acompañamiento en este camino significó mucho para mí.



🙏🏻 pic.twitter.com/6suUTFx6ZO — Jaime L. Núñez Piña 🍍 (@janupi) October 5, 2025

¿Quién era Brenda Morales, productora de Radio Fórmula?

De acuerdo con información pública de su cuenta de LinkedIn, Brenda Morales estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1996 al año 2000. Era productora en Grupo Radio Fórmula, desde hace 20 años, y reportera en CiudadTV.

De 2000 a 2005, la comunicadora mexicana se desempeñó como Coordinadora de Producción de CNI Canal 40.

Además, se sabe que tenía una hija, pero se desconoce si era casada o no.