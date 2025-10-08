Dwayne Johnson: Queremos mostrar el lado humano del combate

El público mexicano estremeció el Toreo Parque Central, en el Estado de México, cuando Dwayne Johnson y el director Benny Safdie aparecieron ayer para presentar La Máquina (The Smashing Machine), cinta inspirada en la vida del legendario peleador de artes marciales mixtas Mark Kerr.

Entre aplausos, selfies y gritos de emoción, La Roca saludó a sus seguidores, convivió con la prensa y firmó autógrafos antes de ingresar a la sala donde se proyectó la película por primera vez en el país.

“Es muy importante para nosotros no sólo haber hecho La Máquina, sino también traerla a México. La historia está basada en uno de los pioneros del MMA, y sabemos lo profundamente que la lucha libre y las artes marciales están arraigadas en la cultura mexicana. Se siente esa pasión y la aprecio muchísimo”, expresó Dwayne Johnson, mientras el público respondía con un “¡México, México!” ensordecedor en el recinto.

El Tip: En 2002 se emitió el documental The Smashing Machine, que retrató la vida y carrera de Mark Kerr, quien compartió cómo vivió la adicción a los analgésicos.

Benny Safdie, quien codirige y escribe la película, destacó que presentar la cinta en el país “es la mejor forma de rendir homenaje a ese espíritu de lucha que caracteriza al público mexicano”.

Durante su encuentro con medios, Dwayne Johnson habló de la motivación detrás de su interpretación. “Quería hacerlo bien y mostrar el otro lado del deporte, el lado humano. Cuando conectas con el peleador, entiendes lo que sucede en el octágono”, dijo.

Sobre su trabajo conjunto, el actor recordó: “La química entre Benny y yo, fue muy especial desde el primer día. Es maravilloso cuando conoces a alguien que comparte tu visión. Él quería hacer no sólo una película sobre peleas, sino sobre la vida. Ese tipo de historias pueden conectar con personas de todo el mundo, especialmente aquí en México”, compartió.

La roca, ayer tomándose selfies con sus seguidores. ı Foto: Cuartoscuro

Entre bromas, Dwayne Johnson añadió: “Tuvimos días difíciles, pero nunca tiempos complicados entre nosotros. Creo que lo más complicado de trabajar conmigo es que tomo demasiado tequila… más que mezcal”, dijo provocando carcajadas.

El público también celebró el trabajo de Emily Blunt, quien interpreta a la pareja del protagonista. “Fue increíble trabajar con Emily. Es una fuerza de la naturaleza, una actriz impresionante, y nos ayudó a todos a elevar el nivel”, concluyó La Roca.