t.A.T.u. regresa a México: Fechas y cómo comprar boletos

t.A.T.u., el dúo originario de Moscú, Rusia, integrado por Lena Katina y Julia Volkova, pisará suelo azteca luego de 19 años.

Desde 2006, el grupo de pop electrónico no se presenta en México, por lo que su regreso al país es uno de los más esperados. En unos meses podrá corear éxitos como “All the Things She Said” y “All About Us”a todo pulmón.

t.A.T.u. se hizo mundialmente famoso a principios de los años 2000 por abordar temas tabú como el amor entre mujeres, lo cual fue parte de una estrategia publicitaria de su productor para atraer a la Comunidad LGBT+, misma que muy comentada en su época.

Aunque se disolvieron oficialmente en 2011, siguen siendo recordadas como uno de los actos rusos más exitosos en el mercado internacional. Además, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, en 2014, t.A.T.u. dio un show impecable, que también es muy recordado.

t.A.T.u. regresa a México

El regreso de t.A.T.u. a México fue confirmado por el propio dúo ruso a través de redes sociales. El anuncio hecho hace unas horas ya causó furor entre los fans de Lena Katina y Julia Volkova.

“¡Es verdad! t.A.T.u. vuelve a México después de 19 años. Lena y Julia realizarán dos conciertos, donde los fans revivirán una noche llena de nostalgia y emoción, con las canciones que han definido a toda una generación", se lee en la publicación que incluye un flyer promocional donde aparecen las cantantes.

Fechas y cómo comprar boletos para ver a t.A.T.u. en México

El dúo ruso t.A.T.u. tendrá dos presentaciones en La Maraka, recinto ubicado en la calle Mitla 410, Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Los conciertos están programados para el lunes 1 y martes 2 diciembre de este año.

Los boletos no contarán con una preventa. En esta ocasión, se hará una Venta General el próximo viernes 10 de octubre mediante la cual todas las personas interesadas en asistir al concierto de t.A.T.u. podrán apartar sus lugares en el sistema digital de Ticketmaster.

Además, el La Maraka anunció que se pueden realizar reservaciones previas. Sólo debes llamar al número 55 5682 0636 o mandar mensaje al WhatsApp 55 8832 0019 y pedir informes.

Aún no hay precios definidos por la boletería, pero se estima que las entradas a ambos conciertos oscilen entre los dos mil y cuatro mil 500 pesos mexicanos, sin cargos por servicio.