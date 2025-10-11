¿Quién era y de qué murió Diane Keaton?

Tuvo una trayectoria de más de cinco décadas

Diane Keaton falleció en California, Estados Unidos, a los 79 años, se dio a conocer hoy a través de People. El mundo cinematográfico lamenta la pérdida de una de las actrices más queridas de la pantalla.

Para honrar su legado, te compartimos brevemente la trayectoria de la actriz ganadora del Oscar que nos regaló risas, dramas y mucho talento en películas como El Padrino y Marvin’s Room.

¿Quién era Diane Keaton?

Diane Keaton, en realidad Diane Hall, nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles. Era la mayor de cuatro hermanos.

La famosa comenzó su carrera actoral participando en producciones teatrales durante la secundaria y, tras graduarse en 1964, continuó sus estudios en teatro a nivel universitario.

Sin embargo, dejó la universidad poco tiempo después para mudarse a Nueva York con el objetivo de abrirse camino en el mundo del espectáculo. Adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, como nombre artístico, ya que el nombre Diane Hall ya estaba registrado en la asociación Actors’ Equity.

En 1968, Diane Keaton fue seleccionada como suplente del personaje de Sheila en el musical de Broadway Hair. Un año más tarde, en 1969, protagonizó la obra de Woody Allen Play It Again, Sam, también en Broadway, una actuación que le valió una nominación al premio Tony por su talento.

Volvió a colaborar con Allen en Sleeper (1973), Love and Death (1975) y Annie Hall (1977), película con la que ganó el Oscar a Mejor Actriz.

Acaba de subir al cielo la eterna Annie Hall.

DEP Diane Keaton. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/YHVy5TYDr5 — Dios (@diostuitero) October 11, 2025

Diane Keaton hizo su primera aparición en el cine con la película Lovers and Other Strangers en 1970, pero su carrera creció a nivel internacional cuando Francis Ford Coppola la seleccionó para interpretar a Kay Adams, la novia de Michael Corleone (personaje de Al Pacino) en El Padrino, estrenada en 1972.

La película fue sumamente aclamada y ganó el premio a la Mejor Película en los Oscar. Diane regresó a la producción para repetir su papel en El Padrino Parte II de 1974, que también ganó a la Mejor Película, y para El Padrino Parte III de 1990, la última entrega de la saga.

Diane Keaton en El Padrino, con Al Pacino ı Foto: IG @diane_keaton

¿Diane Keaton fue cantante?

Diane Keaton destacó por su talento también como cantante, sin embargo, esta faceta estuvo principalmente ligada al teatro y al cine. En Annie Hall (1977) interpreta la canción “It Had to Be You” en un club nocturno; y en And So It Goes (2014), junto a Michael Douglas, Diane canta varios temas.

En diciembre de 2024, la actriz lanzó el sencillo navideño “First Christmas”. El tema incluyó el estreno de un videoclip oficial.

Además, Diane Keaton fue directora, fotógrafa y autora. Dirigió las cintas Unstrung Heroes (1995) y Hanging Up (2000), además de episodios de las series China Beach y Twin Peaks.

Publicó los libros de memorias Then Again (2011), Let’s Just Say It Wasn’t Pretty (2015) y Brother and Sister (2020). Del mismo modo, participó en el videoclip “Ghost” de Justin Bieber.

¿Diane Keaton tuvo hijos?

Diane Keaton adoptó a dos niños como madre soltera, a la joven Dexter en 1996 y a Duke en 2001. Siempre habló abiertamente de cómo la maternidad transformó su vida, incluso siendo una elección que tomó después de cumplir 50.

Duke, Diane y Dexter, en la boda de la joven ı Foto: IG @diane_keaton

¿De qué murió Diane Keaton?

Hasta el momento no se sabe cuál fue la causa de muerte de la actriz. El portavoz que habló con People no dio detalles sobre el fallecimiento de Diane Keaton.