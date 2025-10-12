Ofelia Medina asegura que ‘no debió haber salido’ de Masterchef Celebrity | VIDEO

Ofelia Medina compartió su experiencia en el programa Masterchef Celebrity, donde asegura que si bien consiguió obtener buenas amistades y recibió a un público joven en sus redes sociales, vivió momentos complicados durante su participación en el programa.

En ese sentido, Ofelia Medina admitió que ver su salida de Masterchef le sorprendió mucho en retrospectiva. Recordemos que ella se convirtió en una de las participantes favoritas para llevarse la victoria, por lo que su eliminación fue sumamente polémica.

Ofelia Medina habla de su participación en Masterchef Celebrity

Sobre su participación en el programa de cocina, la actriz aseguró que fue algo desgastante para ella participar en el concurso. Describió la experiencia como “tenso, cansado, estresante y angustioso”, aunque después se sintió mucho mejor.

“Esa presión del tiempo me angustiaba muchísimo y fue muy agotador hasta el capítulo 5 o 6 que comencé a tomarlo con menos ansiedad o tensión. Los últimos capítulos los disfruté, pero estaba muy cansada”, señaló.

Esto llevó a que la mujer estuviera por desmayarse cerca del final del programa, aunque logró recuperarse para seguir hasta el momento en que fue eliminada, uno de los episodios más polémicos de la temporada.

En ese sentido, lo que más llamó la atención del público fue que reveló que al momento de ver el episodio en que quedó fuera del reality show, se sorprendió bastante y estuvo en desacuerdo con la decisión final.

“Cuando estás adentro no te das cuenta, pero cuando vi el programa de cuando salí dije ‘chin, no debí haber salido yo’”, contó, al explicar que los participantes no pueden ver o probar el platillo del otro, lo que deja una opinión sesgada del concurso al momento de grabarse.

En una nota positiva, Ofelia Medina asegura no haber perdido en Masterchef, pues señala que recibió un gran apoyo del público y buenas experiencias que fueron suficiente recompensa para ella. En ese sentido, sobre todo celebra que ahora tiene público joven que la sigue.