Ofelia Medina recuerda cuando se quemó con un anafre: ‘Se me veía el hueso’ | VIDEO

Ofelia Medina es una de las actrices más queridas en el entretenimiento mexicano, con una trayectoria impresionante que sin embargo, la famosa vivió un episodio complicado cuando se quemó con un anafre.

Ofelia Medina narra cómo se quemó con un anafre

En entrevista con Yordi Rosado, Ofelia Medina compartió que cuando ella vivía con Juan Ibáñez, él le encargó que se prendiera el anafre desde temprano para una comida al mediodía con Luis Buñuel y un famoso torero.

“Desperté tarde porque había tenido función, me asomé a la ventana y yo por tonta, por auto boicot, deduje que no estaba encendido porque no le vi la flama. Corrí al baño, busque al alcohol y bajé con él a la mano. Al verterlo... Me incendié”, compartió la artista.

Sobre ello, la famosa recordó haber tenido un momento de mucha claridad donde su prioridad fue cuidar que su hijo no la viera en pánico por la situación, lo que la llevó a optar por salvarse sola.

“Corrí al pasto y rodé. Logré apagarme yo sola y le dije a mi hijo ‘no te preocupes’”, recordó que sucedió antes de que las otras personas que se encontraban en la casa salieran a verla.

Sobre los resultados de quemarse viva, Ofelia narró que un elemento la salvó de que la gravedad del incidente aumentara: “Gracias a que me puse un paliacate nada más se me hizo una ampolla en la cara”, aseguró.

Sin embargo, no todo su cuerpo tuvo la misma suerte, al señalar que sobre todo en la parte del pecho sufrió quemaduras de tercer grado: “Se me veía el hueso y el músculo. Aquí todavía se ve”, repuso apuntando a su pecho.

Tras el accidente, Juan llamó al hospital de quemados para encontrar ayuda profesional. “El dolor de una quemadura es brutal, entonces solo con morfina”, compartió.

Asimismo, reveló que la doctora tuvo que arrancar la piel dañada para que se recuperara por completo. “Me quitó toda la cara, la vi tirada y quedé en carne viva. No dolió nada”, admitió Ofelia Medina.

Después de quitarle toda la piel dañada, la mujer fue trasladada a un hospital, donde permaneció tres semanas, aunque tardó cuatro meses en recuperarse por completo. Además, en su rostro quedó poco rastro de la herida gracias al tratamiento. Asegura que eso le ayudó a entender mejor a Frida Kahlo para su película, grabada años después.