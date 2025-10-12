¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es Metal Liebre? Conoce su identidad

Conoce la identidad de Metal Liebre de ¿Quién es la máscara? 2025

Metal Libre es uno de los personajes favoritos de ¿Quién es la máscara? 2025, conquistó al público con su actitud ruda, con un estilo similar al de los integrantes de la banda Kiss, pero con su angelical voz para cantar.

Este personaje llegó con la personalidad irreverente para responder a todos los investigadores y sobre todo contra Omar Chaparro.

Cuál es la identidad de Metal Liebre de ¿Quién es la máscara? 2025

Los fans de ¿Quién es la máscara? 2025 afirman que Metal Liebre es Marie Claire Harp, mientras que otros afirman que podría ser Wendy Guevara.

Los investigadores señalan que detrás de este personaje podría estar Ashley de la agrupación Ha*ash, también mencionaron a Montserrat Oliver y hasta Itatí Cantoral o Alejandra Guzmán.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se desarrolle la competencia para saber más pistas sobre cada personaje y saber su verdadera identidad.