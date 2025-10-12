¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es Samurái? Esta es su identidad

Samurái sorprendió con su increíble botarga de un dragón vestido de un guerrero oriental, además de su impactante personalidad en ¿Quién es la máscara? 2025.
En su primera presentación interpretó la canción de “Me jalo” d Grupo Frontera y Fuerza Regida, con la cual sorprendió al público del programa.
Esta es la identidad de Samurái de ¿Quién es la máscara?
De acuerdo con los fans, Samurái de ¿Quién es la máscara? 2025 podría estar algún actor famoso como Jorge Salinas, Eduardo Yáñez o Sergio Sendel.
Por el momento no se dieron más pistas, pero se espera que si este personaje avanza se den más pistas para descubrir su identidad.
Samurái fue el primer eliminado del programa, pero Ana Brenda Contreras lo salvó de último minuto, por lo que ya no va a salir del programa y se quedará en la competencia en los próximos programas.