¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es Samurái? Esta es su identidad

Samurái sorprendió con su increíble botarga de un dragón vestido de un guerrero oriental, además de su impactante personalidad en ¿Quién es la máscara? 2025.

En su primera presentación interpretó la canción de “Me jalo” d Grupo Frontera y Fuerza Regida, con la cual sorprendió al público del programa.

Esta es la identidad de Samurái de ¿Quién es la máscara?

De acuerdo con los fans, Samurái de ¿Quién es la máscara? 2025 podría estar algún actor famoso como Jorge Salinas, Eduardo Yáñez o Sergio Sendel.

Por el momento no se dieron más pistas, pero se espera que si este personaje avanza se den más pistas para descubrir su identidad.

#SamuraiEs 🐲🗡️ Un dragón con bastantes personalidades y un guerrero que afronta sus batallas y aunque es de mecha corta de niño tenía cara de querubín, por alguna razón siempre quiere hacerse el harakiri 👀



¿#QuiénEsLaMáscara?, disponible en @Canal_Estrellas, @Univision y @VIX pic.twitter.com/gk2zIeW7mA — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) October 13, 2025

Samurái fue el primer eliminado del programa, pero Ana Brenda Contreras lo salvó de último minuto, por lo que ya no va a salir del programa y se quedará en la competencia en los próximos programas.