Estos son los canales que cierran de MTV y la fecha en la que se apaga la transmisión

Estos son los canales que cierran de MTV

Después de 44 años de revolucionar la cultura pop, se van a cerrar de manera definitiva cinco canales de MTV, según reveló Paramount, su casa matriz. Los cierres ocurrirán a partir del 31 de diciembre del 2025.

A pesar de que el canal principal de MTV se mantiene en pie, su programación dejará completamente de lado los videoclips 24/7 que podíamos ver en sus otros canales; en su lugar, su programación será de entretenimiento y reality shows. Esto marca el fin de una era en la TV.

🎸📺 MTV SE APAGA TRAS 44 AÑOS DE HISTORIA ⚡



El próximo 31 de diciembre de 2025, diremos adiós a una parte de la historia de la música moderna.

La cadena MTV, que revolucionó la forma de vivir la música desde su debut en 1981, pondrá fin a la emisión de sus canales musicales… pic.twitter.com/oq0iUtmItv — Mon® (@UnnaTuitera) October 13, 2025

Canales de MTV que se cierran

Son en total cinco los canales que resultan afectados con el cierre definitivo de sus transmisiones a partir del 31 de diciembre del año en curso. Estos son:

MTV Music: El principal canal de música actual y lanzamientos, con rotación 24/7 de videoclips.

MTV 80s: Dedicado a hits de los años 80, nostalgia de la era dorada de MTV con artistas como Michael Jackson y Madonna.

MTV 90s: Enfocado en los 90, con grunge, hip-hop y pop icónico de Nirvana, TLC y Britney Spears.

Club MTV: Especializado en dance, EDM y música para fiestas, heredero de programas como Club MTV.

MTV Live: Transmisiones en vivo de conciertos y sesiones acústicas, similar a Unplugged.

El ‘apagón’ comenzará en Europa y se irá expandiendo de manera progresiva al resto del mundo. Se prevé una afectación generalizada en Latinoamérica a partir de 2026. Por otro lado, en Estados Unidos habrá una excepción, pues es donde MTV mantiene rentabilidad en su contenido de videos musicales.

MTV no cierra. Solo cierra sus canales musicales en Europa. ¿Es culpa de la cadena o del público que prefirió los realities?

I used to care, but things have changed pic.twitter.com/oNP8ZVk3L2 — Sergio Marchi (@marchisergio) October 14, 2025

¿Por qué cerrarán canales de MTV?

El principal motivo por el cierre de los canales musicales es la reciente fusión entre Paramount Global y Skydance Media, que ha creado la nueva Paramount Skydance Corporation. Esto generó un recorte presupuestario de 500 millones de dólares.

En su reestructuración, la intención es priorizar los servicios de streaming y plataformas digitales por encima de los canales televisivos. Esto ya que el consumo de contenido es más rentable y adaptable.

Junto con el factor económico, también se encuentra que la audiencia ha migrado de manera masiva. Según reportes de Variety, el 90% de la música se descubre en YouTube, Spotify o TikTok, donde los usuarios controlan el ritmo sin esperar un horario fijo.

Esto generó una caída en el raiting de los canales de música. Con el lto costo operativo de señales lineales y la fragmentación del consumo juvenil, estos canales se han vuelto insostenibles. Este es el motivo por el que cierran los canales de MTV, pese a la nostalgia que puedan generar.