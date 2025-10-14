Kleber Mendonça Filho llega con la galardonada El agente secreto.

En el marco de la 23 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, el cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho presentó su más reciente película, El agente secreto, en la función inaugural e igualmente recibió la Medalla Filmoteca de la UNAM y develó su propia butaca, que será colocada en una de las salas de uno de los cines sede del encuentro fílmico.

Durante una conferencia de prensa celebrada previo a la ceremonia inaugural, el director habló sobre su cinta en la que presenta a un agentesecreto en el Brasil del año 1977 con ciudad que esconde diversos peligros y contando con la brillante actuación de Wagner Moura. Afirmó que no le gusta la idea de un cine puro y que en realidad para él no existe un cine que sea puro.

La historia de un hombre que huye de un pasado turbulento y regresa huyendo a Recife durante la dictadura militar brasileña, debía ser exacta al recrear la ciudad en la que sucede la mayor parte de lo que sucede en pantalla, por lo que el también guionista declaró que para reconstruir Recife para ubicarla en esa época tuvo que hacer uso de una colección de recuerdos.

Conmovido por el reconocimiento que se le entregó de parte de la Filmoteca de la UNAM, Mendonça Filho se marchó para reaparecer más tarde en la esperada inauguración antes de la proyección de su tan alabado filme y su emoción aumentó claramente cuando se develó su butaca, personalizada con su nombre y de la cual él preguntó si podía llevársela de regreso a su hogar.

“Es un gran honor estar aquí en Morelia con una película de aventura y creo que los mejores festivales de cine están llenos de fertilidad, de poesía y de belleza. Esta es mi primera vez en el FICM y siento una gran felicidad de estar aquí”, expresó el realizador, para luego darle paso a la función que fue disfrutada por invitados especiales y personalidades de la comunidad cinematográfica tanto mexicano como internacional.

Ganadora del Premio al Mejor Director para Kleber y Mejor Actor para Wagner Moura en la pasada edición del prestigioso Festival de Cine de Cannes, esta película cuenta la historia de Marcelo, un experto en tecnología de cuarenta y tantos años que se encuentra prófugo y durante la semana de carnaval regresa con la esperanza de construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo.

El agente secreto se estrenará próximamente en cines y desde ahora es ya una clara favorita de muchos expertos para conseguir cosas importantes en la venidera temporada de premios de cine.

JVR