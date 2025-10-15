Alec Baldwin sufre accidente automovilístico: ‘Estrellé el auto de mi esposa’ | VIDEO

Tras el fin de la batalla legal que enfrentó Alec Baldwin por el accidente en la película ‘Rust’ que le provocó la muerte a la directora de fotografía, el actor vuelve a encabezar los titulares, ahora porque fue el protagonista de un accidente automovilístico mientras viajaba con su hermano.

Alec Baldwin tiene accidente en auto con su hermano

De acuerdo con los informes, Alec Baldwin y su hermano se encontraban de regreso de un evento del Hamptons Film Festival. En medio de una tormenta, el histrión se vio obligado a esquivar un camión que se le cruzó de manera abrupta.

Alec Baldwin crashes Range Rover into tree in the Hamptons https://t.co/jIdrAUv6Ky pic.twitter.com/JgGCznsUqp — New York Post (@nypost) October 13, 2025

El famoso relata que conducía el auto de su esposa, una Range Rover, cuando un camión de basura se cruzó en la carretera. Para evitar la colisión, giró bruscamente y terminó por chocar contra un árbol.

En redes sociales ya circulan las imágenes donde vemos el auto estrellado contra el árbol. Podemos notar algunos pedazos de la parte externa del auto en el suelo, lo que da una idea del fuerte golpe.

En el video, podemos ver algunas imágenes del actor y su hermano, mientras caminan alejándose del auto y de manera tranquila y despreocupada. Según la policía de East Hampton, el camino estaba resbaloso y húmedo, lo que contribuyó al accidente en carretera. Afortunadamente, no hubo lesionados o alguna multa.

Alec Baldwin aclara su estado de salud

Por su parte, Alec Baldwin se pronunció sobre el accidente a través de su cuenta de Instagram, donde agradeció a la audiencia por su preocupación en torno a su estado de salud, aclarando que se encontraba bien.

“Estrellé el auto de mi esposa y me siento mal por ello, pero estoy bien, también mi hermano”, dijo antes de agradecer a la policía por acudir de manera eficiente a su auxilio.