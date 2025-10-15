La famosa actriz mexicana Felicia Mercado, de 65 años, sorprendió al público al aparecer una nueva etapa sentimental con un galán. Todo indica que la protagonista de telenovelas como Rosa Salvaje estaría estrenando romance con el joven actor Brandon Zariñan, de apenas 21 años de edad, lo que ha generado conversación por la notable diferencia de edades entre ambos, 44 años.

Captan a Felicia Mercado y su joven novio Brandon Zariñan | FOTOS

El romance entre Felicia Mercado y Brandon Zariñan fue revelado por el joven actor a una revista de circulación nacional, quien además ofreció una entrevista exclusiva en la que confirmó que ambos se encuentran conociéndose.

Del mismo modo, declaró que existe una fuerte conexión entre ellos. El exparticipante del reality show Abandonados, la ruta del dragón, de TV Azteca, contó que conoció a la actriz hace aproximadamente un mes durante un evento social y, que, desde entonces, comenzaron a salir.

Brandon Zariñan declaró que, aunque no son novios formalmente, siente entre ellos un “Clic” y que ya se han besado. También el actor describió a la exreina de belleza como una persona muy atractiva e inteligente.

Por su parte, aunque Felicia Mercado no ha ofrecido declaraciones formales sobre esta relación, sí ha sido captada en público en compañía de Brandon Zariñan luciendo sonriente y cómoda.

Algunas imágenes difundidas por la prensa los muestran saliendo juntos de un restaurante en la Ciudad de México, alimentando aún más los rumores del noviazgo. La actriz luce una chamarra de cuero color roja, unos botines de tacón y un short en color negro. Mientras tanto Brandon usa un pantalón de mezclilla, un saco azul marino, playera blanca y tenis del mismo color.

La pareja fue captada caminando junta y luego besándose dentro del restaurante, mientras están sentados tomando vino.

El romance dividió opiniones en redes sociales. Mientras algunos celebran que Felicia se dé una nueva oportunidad en el amor, otros critican la diferencia de edad.

Felicia Mercado, quien alcanzó gran fama en las décadas de los 80 y 90, continúa activa en el medio artístico, participando recientemente en proyectos televisivos como Las Estrellas Bailan en Hoy y en el teatro. Brandon Zariñan, por su parte, ha estado abriéndose paso como modelo y actor emergente.

Aunque la relación aún está en etapa inicial, todo indica que ambos están disfrutando del momento sin presiones, dejando que el vínculo crezca de forma natural. El tiempo dirá si esta historia de amor logra consolidarse más allá de las cámaras y los reflectores.