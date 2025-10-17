¿Quién es Vanessa Gurrola? Modelo mexicana detenida por asesinato de un capo en EU

La modelo e influencer Vanessa Gurrola, conocida en redes sociales como ‘La Sapa’ fue detenida tras haber sido acusada por el asesinato de Christian Espinoza Silver, ‘El Chato’, quien supuestamente formaría parte del Cártel Arellano Felix.

El arresto de Vanessa Gurrola ocurrió en San Diego, California, mientras la creadora de contenido intentaba cruzar la frentera estadounidense, después de haber viajado a Indonesia hace poco. La detención habría ocurrido cerca del pasado 10 de octubre y permanece recluida.

En San Diego, las autoridades arrestaron a Vanesa Gurrola, influencer y miembro de La Chapiza, por la ejecución de "El Chato", integrante del Cártel de los Arellano Félix. Vanessa también fue señalada en los volantes de objetivos de La Mayiza.#JLMNoticias #JoséLuisMorales… https://t.co/qb4lpzgmpj pic.twitter.com/kKBIxZQZPy — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 17, 2025

Reportes extraoficiales señalan a ‘La Sapa’ de haber mantenido una relación sentimental con la víctima y la investigación ubica a la joven como una pieza clave en la planeación del homicidio que ocurrió hace más de un año en la zona de La Joya, Condado de San Diego. Fue por ese motivo que se mantenía una orden de aprehensión en su contra.

El Chato fue asesinado a balazos mientras se encontraba en su vehículo en el año 2024. Se le liga con la modelo porque se dice que ambos tenían una relación que duró siete años. Además, en septiembre del año pasado, Gurrola fue incluida en los folletos distribuidos por Sinaloa como uno de los objetivos de La Mayiza.

¿Quién es Vanessa Gurrola?

Lidia Vanessa Gurrola Peraza es una ex reina de belleza y modelo de Sinaloa, también apodada como ‘la doble de Emma Coronel’ por su parecido con la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Nació el 13 de mayo de 1993, por lo que tiene 32 años, mide 1,52 metros y pesa 59 kilos. Tiene cabello y ojos castaños.

Es egresada del Instituto Cervantes del Pacífico, donde cursó la preparatoria, y desde una edad temprana participó en distintos carnavales regionales, por lo que su apariencia física siempre fue algo destacable en ella.

A través de los años, destacó por su participación en concursos de belleza, lo que la llevó a obtener un reconocimiento como reina del Festival de los Juegos Florales en Mazatlán, en 2011 y dos años después fue seleccionada entre las 10 mujeres más bellas del Carnaval de Mazatlán.

También es emprendedora, ya que cuenta con una línea de productos para adelgazar. Se hizo viral en 2018, cuando fue confundida en redes sociales con la esposa de El Chapo por su parecido físico.

En el 2019, Vanessa Gurrola se mostró contenta con las comparaciones con Coronel, en una entrevista con Telemundo: “Me parece una mujer muy guapa. Me gustaría conocerla en persona para saber si realmente nos parecemos”, expresó.