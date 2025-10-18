Bésame por ultima vez: ¿Dónde ver esta serie sobre secretos y desamor?

La serie Bésame por ultima vez, conocida también por su nombre en inglés Kiss me one last time, es una producción en formato vertical que se ha vuelto muy popular en redes sociales debido a su historia llena de intriga, mentiras y amor.

Aquí te contamos de qué trata y dónde puedes ver este contenido de entretenimiento.

¿De qué trata Bésame por ultima vez o Kiss me one last time?

Adeline Rhodes es una joven que es sido diagnosticada con cáncer de riñón en etapa cuatro, por lo que el médico le indica que le quedan pocos meses de vida.

Sin embargo, su esposo, Blake Rhodes, parece estar más preocupado por su media hermana Rebecca, a quien Adeline constantemente tiene que donar sangre.

Blake cree que Adeline es una cazafortunas, pues él se casó con ella a cambio de que fuera la donante permanente de Rebecca. Por su parte, Adeline piensa que él nunca la ha amado y que sólo es una persona fácil de deshechar.

Pero todo cambia cuando Blake descubre que Adeline está muriendo, pero podría ser demasiado tarde para decirle que siempre la amó a ella.

Bésame por ultima vez ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Bésame por ultima vez?

La serie Bésame por ultima vez, conocida también por su nombre en inglés Kiss me one last time es parte del catálogo de ReelShort, una plataforma que puede ser utilizada tanto desde su sitio web oficial como a través de su aplicación móvil, disponible para descarga gratuita en dispositivos inteligentes.

Para acceder a la totalidad de los episodios, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 10 capítulos, de un total de 90 que componen historia están disponibles de forma gratuita.

Aunque la serie fue originalmente producida en inglés, la plataforma ofrece la posibilidad de mirar los capítulos con subtítulos en español, adaptándose así a la audiencia hispanohablante.

Además, algunos de los episodios han sido subidos a YouTube, donde pueden verse en su idioma original o doblados al español.

