Abelito confiesa que era pirómano en su infancia: ‘Tuve varios incidentes’ | VIDEO

Abelito es uno de los participantes favoritos de La Casa de los Famosos México 3, quien ha contado varias experiencias que sorprenden a muchos. En ese sentido, el creador de contenido reveló que cuando era pequeño, tenía tendencia a la piromanía.

Abelito confiesa que era piromaniaco

En entrevista con Yordi Rosado, Abelito confesó que cuando era pequeño no le gustaba ver a sus papás juntos, bailando o besándose. “Como era piromaníaco, le prendí fuego a las películas, al vestido, quemé fotos...”, contó antes de explicar que sus celos hacían que no soportara siquiera que su mamá saliera de casa con escote.

Mamá de Abelito revive las bromas que recibe por su estatura ı Foto: Especial

Ante la revelación, el conductor le cuestionó si ya no incendiaba cosas. “Ya no, dejé de quemar hace unos cuantos años, porque cuando prendí cuetitos sí tuve varios incidentes”, admitió el joven de cómo llegó a afectar zonas enteras.

“Una vez quemé el rancho de mi tío, pero bastante. Quemé una siembra, fue triste”, admitió el joven, quien admitió que cuando era pequeño “le gustaba ver el fuego” y ver cómo el mismo podía crecer. Es por ello que asume que en el pasado llegó a ser pirómano.

En ese sentido, confesó: “Un día quemé unas palmas, se prendieron todas, llegaron bomberos. Un día quemé una carricera”, contó de cómo no temía a jugar con el fuego muy cerca de su casa, por donde también se encontraba un río "Hice un quemazón que hasta quemé una huerta de rosas”, admitió.

“Ya dejé todo eso, ya se me quitó”, admitió Abelito, quien ahora cuenta que sí le gusta ver a sus papás juntos y que ya no quema nada y ha perdido el interés en hacerlo.