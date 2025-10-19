Abelito tuvo dos novias al mismo tiempo: ‘Las quería mucho’ | VIDEO

Abelito obtuvo gran popularidad en redes sociales después de ser uno de los finalistas de La Casa de los Famosos México 3, quien confesó que siempre tuvo suerte con las mujeres desde que era joven.

Abelito recuerda cuando tuvo dos novias al mismo tiempo

“Tenía novia desde la primaria”, confesó Abelito sobre cómo tuvo la oportunidad de conocer a varias mujeres por su carisma y sentido del humor, según lo que él supone. Su suerte llegó al grado que tuvo dos novias al mismo tiempo.

“Fue mi primera funa”, admitió. “Sabes que en la secundaria te crees rockstar”, agregó, al revelar que tuvo dos novias en esa etapa de su vida, a quienes conoció en la secundaria en diferentes momentos.

“Conocí la familia de las dos”, precisó sobre cómo fue tener dos relaciones al mismo tiempo, a pesar de no tener dinero y ser solo un niño. ”Empezamos con la relación, todo iba bien hasta que una amiga que era de las dos nos intercepta", recuerda.

De este modo, recordó que fue al poco tiempo que las dos novias se enteraron de que no eran las únicas. “Abro Facebook y miro etiqueta ‘creíste que nunca me iba a dar cuenta y no sé qué...’, me etiqueta a mi, a la otra chava, sus amigas comentando en el post”, comentó.

“Pueblo chico, infierno grande, estaba bien quemado”, mencionó al recordar que sus amigos se burlaban de él y le cantaban ‘Los mensajes de WhatsApp’ de Cartel de Santa, una canción que cuenta una historia parecida.

A pesar de ello, el creador de contenido menciona que pudo solucionar el problema y extendió un tiempo más su relación con ambas chicas, al prometerles fidelidad: “Todavía la alargue un mes más, diciéndole a una que iba a cortar a la otra. A las dos las quería mucho”, confesó.

“Ahí estaba yo decidiendo y al final la familia de una terminó odiándome. Al final me quedé con la que había iniciado”, mencionó. Abelito asegura que fue una polémica personal bastante complicada que lo llevó a no tener novia por un par de años.