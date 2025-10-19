La Gloria, una mirada a la migración sin héroes ni villanos con Jaklyn Bejarano

La película La Gloria, presentada en el Festival Internacional de Cine de Morelia 23, destaca por ser una mirada profundamente humana sobre la migración, un fenómeno que está a la orden del día. La actriz mexicana Jaklyn Bejarano protagoniza, junto al histrión David Morse, esta producción internacional en inglés.

A diferencia de muchas películas sobre migración, la cinta del director de Estados Unidos Joseph T. Walker, brinda al público una mirada a la migración que no encasilla a los personajes en héroes o villanos, pero que sí los dota de complejidad y dilemas morales, tal como una persona común.

“En las películas estadounidenses casi siempre ellos son los héroes y los latinos los que sufren. Aquí hay una perspectiva distinta: los personajes no son buenos ni malos, simplemente tienen historias y necesidades concretas que los llevan a actuar de cierta forma”, explicó Jaklyn Bejarano, quien da vida a Irene, en entrevista con La Razón.

La Gloria sigue la vida de una mujer salvadoreña (Irene), quien, embarazada, escapa de su país a Estados Unidos para buscar un futuro mejor y llega al rancho de Carson, en la frontera con México. Es entonces cuando el ciudadano estadounidense debe decidir entre ocultar a la joven o entregarla a la policía fronteriza, de la cual forma parte su propio hijo.

Jaklyn Bejarano como Irene en 'La Gloria' ı Foto: Cortesía

La actriz Jaklyn Bejarano compartió que en el guion se prioriza la humanidad por encima del juicio. Además, que la cinta intenta reflejar que antes que ser ciudadanos de uno u otro país, somos personas.

“Lo que se intenta reflejar en esta película es cómo nos relacionamos los seres humanos, cómo vamos creando estos lazos invisibles y cómo podemos derribar esas barreras, no sólo físicas, como con Estados Unidos, también las barreras que nos ponemos los seres humanos los unos con los otros”, expresó.

El presentar la película en Morelia, ciudad natal de Jaklyn Bejarano, tuvo un significado especial.

“Fue todo para mí. Desde niña soñaba con estar en ese festival. Tener ahí a mi mamá, a mis hermanos, a mi pareja… fue un sueño cumplido.

“Pude hacer parte de este proyecto a personas que amo y me han acompañado toda mi vida. Fue un tremendo orgullo representar a Morelia y a Michoacán en una película de esta índole", compartió la actriz, visiblemente emocionada.

Retos y proyectos de Jaklyn Bejarano

Jaklyn Bejarano ı Foto: Cortesía

La también creadora escénica agregó que, al igual que su personaje en La Gloria, ella tiene “hambre de hacer muchas cosas, y eso me da determinación para plantarme objetivos concretos e ir por ellos”.

Esta posición queda confirmada con su trabajo en la película de 2023, pues con la producción estadounidense incursionó en el cine luego de trabajar en teatro en proyectos como Malpaís (2017), bajo la dirección de David Olguín, y Ánima (2021-2022-2023) de Santiago Cumplido, entre otros.

El salto del Teatro al Cine tuvo sus desafíos, pero “haber estudiado teatro me dio la estructura necesaria para poder acercarme a cualquier personaje. Me da ciertas herramientas corporales y vocales sensibles que me permiten habitar desde diferentes lugares”, señaló.

Jaklyn Bejarano también expresó su deseo de hacer próximamente cine de época, de acción o de terror. “Hago combates técnicos y danza, entonces me da mucha curiosidad llevar al cine todas las capacidades que tengo en acción, en peleas, en parkour... un diálogo con el espacio, pero con una cámara enfrente”, reveló.