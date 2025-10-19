¡Ya nació! Dani Flow recibe a su tercera hija con tierno video con su esposa

Dani Flow se ha mostrado transparente a través de los años con su audiencia, lo que ha generado que el público sepa los detalles de su vida privada. En ese sentido, hace unos meses dio a conocer que su esposa Jocelyn Lino se encontraba embarazada por segunda ocasión.

Dani Flow recibe a su tercera hija

De este modo, Dani Flow ya recibió a su tercera hija, quien nació a poco más de un año de que su novia Valeria Zepeda diera a luz. Recordemos que los famosos cuentan con una relación poliamorosa.

Dani Flow recibe a su tercera hija ı Foto: IG: @daniflowir

Ahora, fue a través de un video publicado en sus historias de Instagram que el cantante dio a conocer el nacimiento de su tercera niña. En el clip de unos segundos, podemos ver a su esposa contenta mientras mira a su bebé.

La madre de la pequeña dio a conocer a través de una fotografía en Instagram de sus vacaciones a la playa que la bebé se llamará Danie Soph.

La historia pone la canción ‘Deseándote’ de Dani Flow con Lennox y sin duda, significó un momento muy importante para la familia que crece una vez más.

Las redes sociales no se hicieron esperar y comentaron sobre el nacimiento de la tercera bebé:

"Le debemos un perdón a Dani, es mas padre que Nodal".

“Es igual a su hermanita mayor, está súper bonita”.

“¿Dónde está la fiesta de bienvenida?“

La triada amorosa conformada por Dani Flow y sus novias ha tenido altibajos, pues en este año anunciaron que la novia de los esposos se separaba de ellos, pero después hubo una reconciliación entre los tres, lo que dio mucho de qué hablar en redes sociales.