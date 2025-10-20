¿Cómo murió Medio Metro? Esto se sabe del fallecimiento de Francisco Pérez

Este lunes, se dio a conocer la muerte de Medio Metro, un bailarín poblano que presumía ser el original portador de dicho apodo. Ahora, te compartimos lo que se sabe de su fallecimiento.

¿Cómo murió Medio Metro?

La noticia de la muerte del bailarín sucede después de un reporte realizado por las autoridades municipales, que se dio durante la mañana del lunes 20 de octubre. después de que las autoridades acudieron al reporte de un cuerpo sin vida en una barranca de la zona.

¿Qué le pasó a Medio Metro? ı Foto: Especial

En ese sentido, se informó que era un hombre de talla corta de unos 30 años de edad. Usaba una camisa y pantalón blanco, pero tenía el dorso descubierto y una herida en la cabeza cubierta por un mandil negro que portaba. La víctima tenía un tatuaje de la Santa Muerte en el costado izquierdo del tórax.

TE RECOMENDAMOS: Esto se sabe del caso El lamentable VIDEO de Medio Metro asesinado

Algunas versiones indican que el joven pudo haber sido atropellado, aunque otros suponen que fue golpeado en la cabeza y finalmente, hay quienes rumoran que la herida corresponde a un proyectil de arma de fuego.

Según la FGE de Puebla, parte del cuerpo había sido devorado por fauna local antes de que las autoridades llegaran al lugar. El área ya fue acordonada y se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias.

Hasta ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre el avance de las pesquisas por la extraña muerte de Medio Metro en Puebla.

Se comenzó a especular que el hombre sin vida era Paco Pérez. El hombre de estatura baja llamó la atención hace un par de años por sus bailes, donde llamó la atención su peculiar manera de moverse; sin embargo, no es el mismo que se hizo viral a nivel nacional.