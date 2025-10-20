¿Cuánto media Medio Metro, Francisco Pérez?

Este lunes, se dio a conocer la muerte de Francisco Pérez, bailarín conocido como Medio Metro que destacó en la escena sonidera en Puebla y fue encontrado sin vida en San Sebastián de Aparicio, después de haberse presentado en la zona.

¿Quién era y cuánto medía Medio Metro, Francisco Pérez?

La muerte del hombre causó confusión en redes sociales, ya que por un momento se pensó que se trataba del chico de estatura baja que se hizo viral por sus pasos de baile y vestir como El Chavo del 8, pero se trata de Francisco Pérez, quien se hace llamar ‘el original Medio Metro’.

@user2883998761934 yo soy el original y famoso medio metro de Puebla y del barrio del alto ♬ sonido original - yo soy el original medio metro

Es poco lo que se sabe sobre él, por lo que se desconoce su estatura, aunque en promedio, las personas con enanismo miden en promedio 1.32 metros, aunque esto puede variar. A través de sus cuentas de redes sociales compartía sus futuras presentaciones, selfies y algunas fotos como recuerdo de encuentros con amistades.

Su identidad generaba confusión, ya que parece ser que son varios los bailarines de sonideros que deciden adoptar el apodo de Medio Metro y cuando uno se hizo absolutamente viral, el resto no dejó de aparecer con el mismo sobrenombre.

Fue el Grupo T de Paco Toxqui quienes confirmaron la muerte de Francisco a través de una publicación en Facebook: “Lamentamos comunicar a todos nuestros seguidores el fallecimiento de nuestro compañero Medio Metro, nos unimos al dolor que embarga a toda la familia Pineda, descansa en paz”.

Hasta ahora, se sabe que Medio Metro fue encontrado al fondo de una barranca situada entre la calle 11 de Marzo, en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla. También presentaba un golpe en la cabeza durante la tarde del 20 de octubre.