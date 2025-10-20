¿Qué le pasó a Medio Metro? Hallan sin vida al famoso bailarín de sonideros

Este lunes se dio a conocer la muerte de Medio Metro, creador de contenido que se hizo viral hace un par de años por su manera de bailar junto con un sonidero. En los días anteriores a su fallecimiento, el famoso animaba eventos en diversas colonias de la capital poblana.

Se comenzó a especular que el hombre sin vida era Francisco Pérez, mejor conocido como Medio Metro. El hombre de estatura baja se hizo viral hace un par de años por sus bailes, donde llamó la atención su peculiar manera de moverse.

Se confirma la muerte de Francisco Pérez, popularmente conocido como #MedioMetro Fuentes oficiales indican que la causa de muerte podría ser un golpe en la cabeza, situación que ha llevado a las autoridades a investigar el caso como homicidio. Francisco Pérez fue el 3er y último… pic.twitter.com/UQMCVo28Rq — Raúl Brindis (@raulbrindis) October 20, 2025

La información fue confirmada por las redes sociales del Grupo T, que informó sobre el deceso del famoso. “Lamentamos comunicar a todos nuestros seguidores el fallecimiento de nuestro compañero. Nos unimos al dolor que embarga a la familia”, comentan en el post.

Las redes sociales se llenaron de dudas por la muerte del famoso, pues muchos pensaron que se trataba del ex bailarín que estuvo en ‘Sonido Pirata’ o su sustituto. Sin embargo, parece que se trató del primero en destacar en los sonideros.

Su identidad generaba confusión, ya que parece ser que son varios los bailarines de sonideros que deciden adoptar el apodo de Medio Metro y cuando uno se hizo absolutamente viral, el resto no dejó de aparecer con el mismo sobrenombre.

¿Qué le pasó a Medio Metro?

Autoridades de San Sebastián de Aparicio en Puebla hallaron su cuerpo con un golpe en la cabeza durante la tarde de este 20 de octubre.

El cadáver fue localizado al fondo de una barranca situada entre la calle 11 de Marzo, en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Asimismo, se dice que parte del cuerpo había sido devorado por fauna local antes de que las autoridades llegaran al lugar. Se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio.