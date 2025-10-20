¿Es el original? Así reaccionaron en redes por la muerte de Medio Metro

La tarde de este lunes se dio a conocer la muerte del conocido bailarín de sonidero Medio Metro, quien se hizo viral en redes sociales hace unos años.

De acuerdo con la información que se conoce, el cuerpo de una persona de estatura baja fue encontrado sin vida en una barranca, ubicada en San Sebastián de Aparicio, Puebla.

Actualmente la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se encuentra realizando las investigaciones para poder esclarecer este homicidio, pues presuntamente el cuerpo localizado presentaba signos de violencia.

La muerte de Francisco Pineda Pérez, mejor conocido como Medio Metro, fue confirmada por el Grupo Super T, quienes lamentaron el fallecimiento de su compañero de trabajo, y externaron sus condolencias a su familia.

Reacciones en redes sociales por la muerte del Medio Metro

Luego de que se confirmara la muerte del bailarín de sonidero Medio Metro, los usuarios en redes sociales comenzaron a emitir sus opiniones y los comentarios que más destacan son los que preguntan si se trata del original.

Además, en la cuenta de otro bailarín de sonidero que también tiene el apodo de Medio Metro comenzaron a colocar mensajes de condolencias y preguntando si él era el que había fallecido o se trataba de alguien más.

Ante estos comentarios, el otro bailarín que también es conocido con el mismo apodo comenzó a responder los comentarios que están colocando en su último video publicado hace pocas horas, “ya me están dando por muerto”, responde a un comentario en donde colocan la noticia de la muerte de Medio Metro en Puebla.

Encuentran sin vida a Medio Metro de Puebla ı Foto: Redes Sociales

Ante la duda de si el bailarín de sonidero que falleció es el original o no, los usuarios aseguran que el fallecido fue el primero y el original Medio Metro de Puebla, mientras que el que surgió después con el sonidero Pirata es “la copia”.

En videos donde aparece el Medio Metro de Puebla bailando, los usuarios envían sus condolencias, “descanse en paz” escriben en los videos donde aparece Francisco Pineda.

De acuerdo con los comentarios que están surgiendo en los videos donde se confirma la muerte de Medio Metro, el original bailarín de sonidero y a quien califican como “el bueno” es Francisco, mientras que al personaje que se dio a conocer con el sonido Pirata lo califican como “el malo”.

Esto se debe a las polémicas en las que José Eduardo Rodríguez, el otro Medio Metro, se ha visto envuelto tras señalar al sonidero Pirata por mal pago y explotación laboral.