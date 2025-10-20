La Vecina Perfecta: Esta fue la sentencia de Susan Lonrincz, mujer del documental de Netflix

La Vecina Perfecta es el documental de Netflix que arrasa en la plataforma. Su título viene de una declaraciones de la protagonista, una mujer llamada Susan Lorincz que aseguró a un oficial de policía que ella era la vecina perfecta, a pesar de que tiempo después fue sentenciada.

Susan Lorincz se convirtió en la pesadilla de una familia que solo quería disfrutar su casa y de su vecindario. Ahora, en Netflix muestran su caso como el ejemplo de una persona que terminó por cometer un acto violento y criminal por no saber convivir con las personas que vivían en su misma calle.

El documental muestra una serie de videos de cámaras policiales que muestran la intolerancia de una mujer que constantemente acusaba a todo aquel que se cruzaba por su casa. También se recopilan varias llamadas a las autoridades donde ella acusaba a sus vecinos de todo tipo de cosas, hasta que asesinó a una mujer de 35 años de edad.

¿Qué hizo Susan Lorincz y cuál fue su sentencia?

Fue en enero del 2021 en Florida que la mujer de 60 años de edad comenzó a reportar a sus vecinos de enfrente, al alegar que los niños invadían su propiedad, se comportaban de forma descontrolaban y gritaban.

A pesar de ello, en cada ocasión las autoridades descubrieron al pequeño solo jugando, entrando en zonas permitidas y viviendo su niñez de manera saludable. Por su parte, la madre de los menores, Ajike Owens, tuvo que lidiar por meses con su vecina.

Fue en 2023 que uno de los niños acusó a la vecina con su madre por haberle lanzado un par de patines, arrebatarle su tableta y amenazar a uno de sus hermanos. Fue entonces que Ajike cruzó la calle para hablar con su vecina.

Fue después de una llamada al 911 y en cuestión de segundos que Susan sacó un arma y disparó a través de la puerta, hiriendo a Owens en el pecho. Murió esa misma tarde, después de ser llevada al hospital.

Como consecuencia Susan Lorincz fue arrestada y la llevaron a juicio, donde trató de convencer al jurado que ella se sentía en peligro y se quiso defender. El jurado la declaró culpable y el juez la sentenció por 25 años de prisión.