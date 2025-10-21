La Más Draga 7: ¿Quién es la ELIMINADA y quién ganó el reto de hoy 21 de octubre?

Este martes 21 de octubre es el cuarto episodio de La Mas Draga 7 y estamos por llegar a la mitad del reality show. Una semana más, esperamos que las drag queens que permanecen en la competencia sepan conquistarnos con su pasarela y lip sync.

La semana pasada, salió Oslo de La Más Draga 7 y quedan en total 12 feminosas que se esforzaron al máximo para conseguir permanecer en la competencia. Sin embargo, una de ellas tuvo que ser eliminada.

Recordemos que la ganadora de esta edición podrá ganar 700 mil pesos en efectivo, así como 150 mil pesos en productos de Beauty Creations, ser la embajadora de la marca por un año y un año de Internet gratis en TotalPlay.

Bellakath, la cuarta invitada de LMD7

Bellakath fue la cuarta jueza invitada de la temporada, quien se encargó de opinar sobre el desempeño de las feminosas en compañía de Yari Mejía, Letal y Natalia Sosa.

"Llega la reina del reggaeton Mexa, una gatita que le gusta el mambo y llevó su estilo a lo global la incomparable BELLAKATH. Quién será nuestra fabulosa jueza en este cuarto episodio del Séptimo Sello", comentaron en el anuncio sobre su participación.

Participantes de La Más Draga 7

En esta temporada, fueron 14 las participantes que conforman a la nueva generación de feminosas ‘del séptimo sello’. Ahora, ellas son las que quedan dentro de La Más Draga 7:

Konny Kortez Tulsa Brighty Stun Moon Deetox Greta Grimm Nayla Downs Ricura Santana Axelle De Vil Candela Yeye Caos Lasciva Calypso

INFORMACIÓN EN DESARROLLO