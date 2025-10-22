Cinépolis y Cinemex lanzan boletos en 29 pesos: Fecha, cómo comprar, condiciones...

Cinépolis y Cinemex comenzarán noviembre con el pie derecho, pues lanzaron promociones increíbles con las que podrás disfrutar de la película que tú quieras por una cantidad muy accesible. Recientemente las cadenas anunciaron que por sólo 29 pesos podrás conseguir tu entrada.

La Fiesta Cinépolis y la Cinemex Manía prometen ser una oportunidad increíble para acercar al público el cine. Conoce aquí en qué consiste cada promo, las fechas en las que estará vigente, cómo puedes comprar los boletos y cuáles son los términos y condiciones de cada empresa, para que lo tomes en cuenta a la hora de adquirir tus tickets.

Fechas y vigencia de la promoción con boletos en 29 pesos

Para Cinépolis y Cinemex, la oferta de boletos a $29 pesos será válida únicamente del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre de 2025 para varias de sus salas. Sin embargo, los términos y las condiciones varían en cada empresa.

¡Sorpresa! La Cinemexmanía está de regreso ✨ 🍿 Anota la fecha y nos vemos este 3, 4 y 5 de noviembre para disfrutar de boletos a solo $29 y durante TOODO el día. pic.twitter.com/a7KEG3Ti13 — Cinemex (@Cinemex) October 22, 2025

Condiciones para comprar boletos en 29 pesos en Cinépolis y Cinemex:

La promoción de 29 pesos no es acumulable con otras ofertas, descuentos, cupones o programas de lealtad en ambas empresas.

Aplica sólo para ciertos formatos: En Cinépolis , boletos a 29 pesos para funciones tradicionales 2D , salas junior o formatos específicos, excluyendo salas premium (como VIP, IMAX, 4DX, ScreenX).

En Cinemex los formatos permitidos incluyen 2D tradicional, 3D y ATMOS. Además, debes consultar los títulos participantes en la taquilla.

Límite de cantidad por transacción, por ejemplo, Cinemex permitirá máximo seis boletos por compra.

Las entradas están sujetas a disponibilidad de asientos en cada cine, ya que algunas funciones podrían agotarse más rápido que otras.

En esta ocasión, a diferencia de otras promos que sólo aplicaban para funciones antes de cierta hora o ciertas fechas específicas, los boletos en 29 pesos son válidos durante todo el día.

¿Cómo puedo comprar las entradas en 29 pesos para las funciones en Cinépolis y Cinemex?

Para ambas cadenas podrás adquirir tus boletos mediante:

Taquilla física en el cine de tu preferencia.

Kioscos automáticos dentro del complejo.

Página web oficial.

Aplicación móvil de la cadena. Un punto que debes tomar en cuenta es que la cadena Cinépolis y Cinemex advierten en su sitio que, al comprar vía web o app, puede incluirse un cargo por servicio, lo cual implica que el precio final podría no ser exactamente los 29 pesos que indica la promoción.

Si eres una persona que ama el cine, esta oportunidad es para ti. Te recomendamos consultar los sitios web oficiales de Cinépolis y Cinemex para obtener más información sobre los estrenos o películas en cartelera que se lanzarán durante los días que esté vigente la promoción de boletos por 29 pesos.