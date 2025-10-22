Festival Hipnosis: Talento y música para activar todos los sentidos

Una edición más del Festival Hipnosis está a la vuelta de la esquina; en esta ocasión llegamos a un momento importante. Y es que un festival no sólo está conformado por los headliners sino también por el talento que tiene menos exposición mediática.

Aquí desglosamos algunas de las propuestas que se presentarán el sábado 1 y domingo 2 de noviembre en el Estadio Fray Nano, Ciudad de México.

Sábado de hipnotizantes sonidos

Geordie Greep

El músico inglés (también líder de la banda Black Midi) llegará a Hipnosis para presentar su propuesta en solitario, la cual es una extraordinaria mezcla entre jazz, math rock, psicodelia y mucho virtuosismo. The New Sound es el título de su primera producción discográfica. Sin duda alguna es uno de los actos que posiblemente se lleve muchas palmas del público.

Panchiko

Panchiko es un proyecto musical que cumple con un rol distinto al resto de propuestas que hay en Hipnosis. La agrupación británica está cargada de mucha melodía y tenues composiciones, más encaminadas a embelesar el oído del público. Por aquí podremos encontrar ese momento de descanso auditivo para permitirnos cerrar los ojos y sentir paz.

Mirror Ravelations

Las bandas mexicanas no podían faltar en el line up, y para esta edición Mirror Revelations nos traerá el mundo del krautrock, un género bastante underground, pero que sin duda va muy ad hoc con la esencia de Hipnosis.

Domingo de melodías para sentir paz en Hipnosis

Crumb

La banda estadounidense formada en 2016 regresa a nuestro país y promete entregar una presentación cósmica. Y es que su repertorio musical viaja por subgéneros musicales como psycho pop, dream pop e indie. Podemos esperar bastos sintetizadores y ritmos en el bajo que te hacen navegar en la armonía que transmiten.

Bala

El dúo español realmente es una bala en el escenario ya que entre sus influencias musicales se encuentran el garage, punk y stoner. La presentación promete ser de las más poderosas en esta edición del Hipnosis. Sin duda es la oportunidad para que todos agiten la cabeza con las guitarras rasposas de sus canciones.

Fin del mundo

Desde Argentina llega a México una de las bandas con mayor proyección en la actualidad. El Indie rock es la bandera que portan las chicas que forman Fin del mundo. Guitarras con armonías dulces y una melodía vocal hipnotizante, además de bases rítmicas que complementan la riqueza musical del proyecto.