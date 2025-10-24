Soy Frankelda: el oscuro encanto en stop motion

Uno de los 50 escenarios constriudos a diferentes escalas, para la producción de Soy Frankelda.

Una pesadilla en un mundo de sueños producto de ecos creativos, mismos que ahí se materializan y se reinventan para luego llegar a nuestras mentes y manifestarse en esta realidad. Así es como podría definirse el concepto sobre el cual los hermanos Ambriz, impulsores del estudio Cinema Fantasma —Mujeres con hombreras (2025)—, desarrollan una insólita y espeluznante, pero seductora aventura, que habla sobre aquel cuya irrefrenable capacidad para imaginar se resiste a ser reprimida por la incomprensión, la estigmatización y las convenciones de los roles de género.

El Tip: Más de 200 marionetas y 50 escenarios/platós, fueron construidos para esta producción. Para el personaje principal se elaboraron seis titeres a escala..

La protagonista es la joven escritora que conocimos en la serie Los Sustos Ocultos de Frankelda estrenada por HBO Max, cuya anterior vida en el siglo XVIII es develada con esta precuela como una batalla entre dos planos de existencia con las traiciones a la vuelta de la esquina, incluyendo aquellas producto de sus propios miedos e inseguridades, y que sólo terminará hasta que se decida a ser dueña de su propio destino, sin importar cuáles sean las fatales consecuencias. Esto último, sin duda, es uno de los principales aciertos de la propuesta, pues no estamos ante un personaje completamente virtuoso, sino que al estilo shakespereano también se deja llevar por sus arranques pasionales y debe afrontar sus propias decisiones.

Hay que decirlo, el estado de dramatismo permanente de la obra a veces no ayuda para que algunos de los personajes terminen de generar empatía, y la prioridad de sus objetivos pareciera cambiar constantemente. Pero aún así, Soy Frankelda es un pasaje de horror y fantasía tan retorcidamente cautivador e inteligente que debe disfrutarse en cine.

Soy Frankelda

Dirección: Arturo y Roy Ambriz.

Producción: Cinema Fantasma Animación en stop motion.

Ya disponible en cines de todo México.

Duración: 113 minutos.