Esta es la historia real detrás de la serie del 2025 de John Wayne Gacy

La serie “Diablo disfrazado: John Wayne Gacy” se estrenó el pasado 16 de octubre, y a lo largo de 8 capíulos se relatan los crímenes cometidos por quien fue conocido como el Payaso Asesino.

Aunque pareciera una historia de ficción, esta miniserie relata los crímenes cometidos por John Wayne Gacy, quien fue un asesino serial de Estados Unidos conocido como Pogo el Payaso.

Luego de que fueran descubiertos los múltiples asesinatos y agresiones sexuales que cometió Wayne, su apodo cambió a el Payaso Asesino.

Este hombre nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, y durante su infancia fue golpeado por su padre, quien era un alcohólico que también agredía físicamente de sus hermanas y su madre.

Además de la violencia física que cometía su padre en contra de él, John Wayne también fue abusado sexualmente a los 9 años de edad por un amigo de la familia.

Este hombre se golpeó con un columpuio a los 11 años de edad, por lo que se le formó un coágulo en el cerebro, mismo que le provocó desmayos a partir de los 16 años de edad.

John Wayne Gacy disfrazado de Pogo el Payaso ı Foto: Especial

Crímenes del Payaso Asesino

John Wayne fue cocinero en un restaurante y posteriormente trabajó en una constructora, pero a su vez acudía a hospitales disfrazado como Pogo el Payaso.

A pesas de haber sido detenido el 10 de mayo de 1968 por abuso sexual a menores y de haber recibido una sentencia de 10 años en prisión, salió en libertad condicional tan sólo un año y medio después por buen comportamiento.

El 12 de diciembre de 1978 comenzaron unas investigaciones, ya que Robert Piest, un adolescente de 15 años de edad, había desaparecido luego de haber sido visto por última vez en la casa de John Wayne Gacy.

Debido a esto, se realizó un registro de la casa del Payaso Pogo, y en este se encontraron artículos que estaban vinculados a personas desaparecidas, y luego de estar bajo constante vigilancia por parte de la policía, este decidió confesar a sus abogados todos los crímenes que había cometido.

Fotos de la detención de John Wayne Gacy ı Foto: Especial

Sobre los asesinos cometidos por John Wayne Gacy se tiene el conocimiento de al menos 33 asesinatos que fueron admitidos por este hombre, y estas víctimas en su mayoría eran hombres jóvenes, a quienes no sólo asesinó, sino que también los violó.

Los cuerpos de al menos 26 víctimas fueron encontrados en el semisótano de la vivienda del Payaso Asesino, mientras que al menos otros tres fueron encontrados en distintos lugares de su casa, y otras cuatro se encontraron en un río cercano.

John Wayne Gacy fue ejecutado el 10 de mayo de 1994, día en el que se le aplicó una inyección letal, y pese a esto, nunca mostró arrepentimiento de sus crímenes.