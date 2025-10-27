La Granja VIP: ¿Quién es el capataz hoy 27 de octubre?

Arranca una nueva semana en La Granja VIP y con ello, se llevará a cabo la prueba de capataz que definirá cuál de los participantes cuenta con el beneficio especial de dicha posición de poder en el programa.

¿Quién es el capataz de la semana?

Los primeros finalistas para ganar el puesto de capataz fueron Jawy y La Bea, quienes fueron los mejores en la actividad hecha por la producción previo al juego definitivo. La segunda ronda la ganaron El Patrón y César Doroteo.

Este domingo, Sandra Itzel quedó eliminada, para sorpresa de muchos que esperaban ver fuera a Eleazar Gómez en la segunda semana de la competencia. Él junto con Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia y Oamhi, no podrán participar en el reto semana para ser capataz de La Granja VIP.

El capataz es el líder de sus compañeros. Distribuye las tareas, supervisa la limpieza, la siembra, el cuidado de los animales y las labores de mantenimiento. Además, toma decisiones clave que pueden influir en el ánimo colectivo y en la dinámica del grupo.

Estos son los beneficios de ser capataz:

Ser líder de la granja

Tener inmunidad

Dormir en una habitación cómoda y elegir a alguien para compartir

Decidir quiénes se enfrentan el martes.

La semana ha estado marcada por las tensiones, aunque también porque algunos participantes como Sergio y Teo han conseguido hacer las paces después de algunos roces.

Sin embargo, también crecen las enemistades entre el resto de La Granja VIP y los equipos se dividen y se cambian las estrategias de cada uno de los participantes para tratar de conseguir la victoria en el programa.

