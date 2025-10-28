La Más Draga 7: ¿Quién es la ELIMINADA y quién ganó el reto de hoy 28 de octubre?

Este martes llega el quinto episodio de La Más Draga 7, por lo que hemos llegado a la mitad de la temporada que reúne a 14 icónicas drag queens, bajo la conducción de Karime Pindter en esta ocasión.

La semana pasada, Greta Grimm quedó eliminada y quedan 11 feminosas que se esforzaron al máximo para permanecer en La Más Draga 7 y conquistarnos con su pasarela y lip sync.

La ganadora de esta edición podrá ganar 700 mil pesos en efectivo, así como 150 mil pesos en productos de Beauty Creations, ser la embajadora de la marca por un año y un año de Internet gratis en TotalPlay.

La más metrera

En esta ocasión, el reto consistió en inspirarse en el Metro de lo CDMX, algo de lo más emblemático de la capital del país, que cuenta con 191 estaciones repartidas en doce líneas.

La eliminada fue Ricura Santana, quien estuvo en un duelo de lip sync con Candela Yeye porque Brighty Sun utilizó su beneficio para quedar fuera de peligro.

Yeri Mua, la quinta invitada de LMD7

Yeri Mua fue la quinta jueza invitada de la temporada, quien se encargó de opinar sobre el desempeño de las feminosas en compañía de Yari Mejía, Letal y Natalia Sosa.

“Ella es sinónimo de sensualidad, rompe las listas de popularidad con su música siendo la número 1, empresaria y una de las influenciadoras más importantes del momento“, dice la descripción en Instagram.

A poco más de un mes de la gran final del programa, ya hay boletos para la gran final del programa, que se llevará a cabo en al Arena CDMX el próximo martes 16 de diciembre a las 20:30 horas.

Participantes de La Más Draga 7

En esta temporada, fueron 14 las participantes que conforman a la nueva generación de feminosas ‘del séptimo sello’. Ahora, ellas son las que quedan dentro de La Más Draga 7: