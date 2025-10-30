Arturo Arredondo y Mónica, sus FOTOS en medio de la infidelidad con Pepe Madero

El escándalo con los exintegrantes de Pxndx continúa, luego de que se confirmara que José Madero se involucró con la esposa de Arturo Arredondo, guitarrista de la agrupación de happy punk mexicano.

Aunque el caso ya tiene tiempo que sucedió, fue apenas que se destapó el escándalo, Arturo salió a confirmar la infidelidad y afirmó que ya era tema viejo, que todo Monterrey lo sabía, hasta Kross y Ricky, exintegrantes de Pxndx, se han pronunciado al respecto de la polémica.

Pero los fans de Pxndx también quieren saber cómo era la relación de Arturo con su esposa.

Las FOTOS de Arturo Arredondo y su esposa Mónica

En redes sociales y el periodista Michelle Rubalcava difundieron las fotografías de Arturo Arredondo con su ex esposa Mónica, de quien se separó y tuvieron un hijo juntos, de acuerdo con la información del periodista de espectáculos.

En las imágenes que circulan en redes sociales se puede ver que Arturo y Mónica se veían como una pareja estable y asistían a eventos juntos.

Arturo Arredondo de Pxndx y su esposa Mónica ı Foto: El Mich Tv

Michelle Rubalcava señaló que la pareja salían a lugares con sus amistades, entre ellos José Madero y su novia Victoria Salinas.

Sin embargo, la infidelidad se habría descubierto por Victoria, o Vicky como se le conocía, empezó a notar una relación muy cercana entre Pepe y la esposa de Arturo, por lo que, según el periodista, Victoria revisó el teléfono del vocalista de Pxndx y encontró mensajes amorosos entre él y Mónica.

Arturo Arredondo y su esposa Mónica ı Foto: El Mich Tv

Victoria y Pepe se separaron y ella tuvo otra relación y se casó con esa persona y hasta tuvieron dos hijas, sin embargo, con el tiempo ella se divorció de su esposo y volvió con Pepe Madero, muchos años después.

Si bien Arturo habría confirmado la infidelidad, el famoso dejó claro que quería proteger a su familia, mientras que Pepe Madero no se ha pronunciado al respecto.

Los fans están divididos pues algunos afirman que estarán del lado de José Madero y que el fandom de Desierto Drive, la nueva banda de Arturo Arredondo, no tiene el suficiente impacto como el de Pepe, mientras que otros acusan a Pepe de ser chapulín y de que tiene las mismas mañas de Christian Nodal y Ángela Aguilar, esto porque el escándalo se destapó cuando el cantante de “Solo a terceros” fue invitado especial en un concierto de Nodal en Monterrey.