Geraldine Bazán y Gabriel Soto volvieron a captar la atención del público al aparecer juntos en una fotografía tomada durante el UnFront organizado por Televisa.

La imagen generó revuelo en redes sociales, pues los actores se separaron hace casi siete años tras un polémico divorcio que estuvo marcado por rumores de infidelidad del histrión con la actriz Irina Baeva.

Ante los rumores de posible reconciliación entre Geraldine y Gabriel, la famosa salió a aclarar su situación amorosa actual. Esto dijo.

Geraldine Bazán revela si regresó con Gabriel Soto: ‘Hay dos adultos que han aprendido de la vida’

El reencuentro de Geraldine Bazán y Gabriel Soto ocurrió en el marco de esta celebración, donde ambos coincidieron de manera bastante cordial. La actriz compartió en su cuenta de Instagram una foto junto al padre de sus hijas, acompañándola con el mensaje: “Esta foto se la mandamos a nuestras niñas”.

A pesar de que la publicación fue presentada como un gesto simple, bastó para que se desataran todo tipo de comentarios y especulaciones sobre una posible reconciliación en redes sociales.

Muchos seguidores interpretaron la imagen como una señal de acercamiento entre los dos, especialmente tras la reciente ruptura de Gabriel Soto con Irina Baeva, lo que reavivó el interés por su vida sentimental. Otras personas aseguraron que todo se trataba de un gesto de madurez y cordialidad en su relación por el bienestar de sus hijas.

Foto de Geraldine Bazán y Gabriel Soto ı Foto: Captura de pantalla IG @geraldinebazan

Ante los rumores que indicaban una posible reconciliación con Gabriel Soto, Geraldine Bazán decidió aclarar la situación. La famosa fue firme en su respuesta y reveló que entre ambos sólo existe una relación cordial basada en el amor y bienestar de sus hijas.

La actriz compartió un mensaje en Instagram donde se lee: “No, no hay segundas oportunidades. No hay borrón y cuenta nueva. Hay una madre y un padre que aman profundamente a sus hijas y que priorizan su bienestar emocional”.

Geraldine y Gabriel son padres de dos niñas, Elisa y Alexa. Desde su separación, ambos han procurado mantener una convivencia sana. La familia ha compartido momentos familiares donde se les ve asistiendo juntos a eventos importantes para sus hijas.

Geraldine Bazán también expresó: “Hay dos personas adultas, maduras y buenas personas que han aprendido de la vida y de lo que realmente importa. Si a alguien le inspira de manera positiva esta historia, ¡tómela!”.

Con estas palabras, la actriz acabó con los rumores sobre una reconciliación romántica con Gabriel Soto.