Muere Tchéky Karyo, actor de The Missing; ¿de qué falleció?

Tchéky Karyo murió a los 72 años el viernes 31 de octubre. El actor franco-turco es conocido en televisión por su papel como Julien Baptiste en las series The Missing y Baptiste, donde fue elogiado por su interpretación del detective. Además, participó en casi un centenar de películas, incluyendo Bad Boys y El patriota.

El fallecimiento del actor entristeció a sus fans y a la comunidad artística del mundo. En redes sociales cientos de personas han recordado al intérprete y honrado su legado.

Muere Tchéky Karyo, actor conocido por Bad Boys y The Missing

El actor Tchéky Karyo murió a los 72 años el 31 de octubre de 2025, en Bretaña (Francia). Su familia dio a conocer la lamentable noticia a través de un comunicado difundido por la cadena pública francesa Franceinfo.

“Valérie Keruzoré, su esposa, y sus hijos comunican con profundo dolor la muerte de Tchéky Karyo”, se podía leer en el texto oficial.

Tchéky Karyo en Bad Boys ı Foto: X @AFCTQ

Tchéky Karyo, cuyo nombre real es Baruh Djaki Karyo, nació el 4 de octubre de 1953 en Estambul, Turquía. Fue un actor y músico francés de origen sefardí. Su familia se trasladó a Francia cuando él era niño, y allí estudió arte dramático en el Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de París.

El histrión comenzó su carrera en el teatro, donde destacó por su talento y entrega. Más tarde se consolidó en el cine, tanto en producciones francesas como internacionales.

Tchéky Karyo es conocido por su presencia fuerte, por lo que a menudo interpretó personajes duros como héroes, villanos o figuras de autoridad. Dominaba varios idiomas: francés, inglés, español y árabe, lo que lo convirtió en uno de los actores franceses más reconocidos fuera de Francia.

Su primer papel destacado en el cine fue en la película La Balance (1982), dirigida por Bob Swaim, donde interpretó al gánster Petrovic. Gracias a esta actuación, obtuvo una nominación al premio César como Mejor Actor Revelación.

Entre las películas más destacadas en las que participó Karyo se encuentran:

La Femme Nikita (1990), como Bob.

The Patriot ( El patriota , 2000), junto a Mel Gibson.

Bad Boys (1995), interpretando al villano Fouchet.

Kiss of the Dragon (2001), con Jet Li.

The Messenger: The Story of Joan of Arc ( Juana de Arco , 1999).

Dobermann (1997).

Nostradamus (1994).

Tchéky Karyo en El Patriota, con Mel Gibson ı Foto: X @AFCTQ

¿De qué falleció el actor Tchéky Karyo?

La familia de Tchéky Karyo informó que el actor de The Missing falleció a causa de un cáncer. Sin embargo, no se ha especificado de qué tipo.