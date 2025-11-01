¿Quién es Andrea Vanzo y cuándo se presenta en México?

El artista originario de Bolonia, Italia, Andrea Vanzo, llegará a nuestro país para ofrecer un concierto en el que mezcla el minimalismo moderno con atmósferas pop cinematográficas y que forma parte de la promoción del Intimacy Tour Vol. 2.

El músico es considerado uno de los mejores exponentes de la música neoclásica contemporánea, ya que sus shows han sido agotados en cuestión de segundos en Europa.

Concierto de Andrea Vanzo en México ı Foto: Especial

¿Por qué el concierto Andrea Vanzo es imperdible?

Quienes no conocen lo que hace el artista italiano tienen una gran oportunidad de sumergirse en las olas sonoras que prometen hacer vivir una experiencia única, nostálgica y envolvente.

En palabras de Andrea Vanzo su nuevo sencillo “The Butterfly”, es una canción que invita a vivir la vida con intensidad y plenitud “sin reprimirnos, y a encontrar el valor para entregarnos a nuestras emociones”.

Además, para quienes son amantes del mundo de los videojuegos y particularmente de la saga de Zelda, uno de los temas más icónicos del videojuego The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

¿Cuándo y dónde será la presentación de Andrea Vanzo?

Andrea Vanzo llega a nuestro país el próximo miércoles 12 de noviembre para presentarse en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, que se encuentra en el centro histórico.

Los boletos se pueden comprar a través de Fever y en taquilla del Foro Indie Rocks! Los precios van desde los $600 hasta los $1, 200.