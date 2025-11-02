Así se ve hoy la fan de Juan Gabriel que se volvió viral por el documental de Netflix

El documental Juan Gabriel: Debo, quiero y puedo, que se estrenó en Netflix el 30 de octubre, muestra material inédito sobre la vida del Divo de Juárez, así como sobre sus seguidores más fieles.

Entre las escenas que se han hecho virales destaca un momento especial ocurrido durante un concierto en 1986, cuando el artista quedó cautivado por una mujer del público que cantaba con el sentimiento a flor de piel.

En redes sociales usuarios afirman que se sienten identificados con la joven del clip. Buena noticia, Netflix logró contactarla y reveló cómo vivió aquel momento. Conoce a Alicia, la fan número 1 de Juan Gabriel.

En el capítulo 2 de la serie de Netflix aparece Alicia, una fan que vivió intensamente el concierto de 1986 en Mexicali, Baja California. Su energía y manera de cantar llamaron la atención del intérprete por lo que, Juan Gabriel se acercó a ella en pleno escenario y pidió a los camarógrafos enfocarla.

El cantante tuvo un momento único de conexión con la joven cuando juntos interpretaron “Yo No Sé Qué Me Pasó”. La emoción de la joven, ahora conocida en redes sociales como La Fan Número 1 de Juan Gabriel, fue tan grande que las lágrimas invadieron sus ojos mientras cantaba con todas sus fuerzas.

En el documental de Netflix se aprecia que Juan Gabriel no fue el único en quedar fascinado con ella, la Plaza de Toros Calafia entera miró en dirección a Alicia González.

Ella es Alicia, la fan número 1 de Juan Gabriel que es viral en redes

Tras el estreno del documental en Netflix, Alicia se volvió viral; miles de usuarios comenzaron a buscarla después de verla protagonizar ese momento único con Juan Gabriel.

En entrevista con Javier Risco, la fan recordó cómo vivió aquel día y confesó que la emoción fue tan intensa que temía desmayarse. “Decía yo: ‘si lloro, no voy a poder cantar con él’, me tranquilicé y me puse a cantar con él”, relató.

Añadió que ese momento fue un sueño hecho realidad: “Él era mi amor, era mi ídolo, mi sueño era cantar con él y se me hizo... en ese momento se me olvidó todo”.

Además, Netflix contactó a Alicia para recrear la escena del documental de Juan Gabriel. Sin duda, ese recuerdo de 1986, en Mexicali, formará, de ahora en adelante, parte de los momentos sublimes de la música mexicana.