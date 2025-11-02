El legado de Juan Gabriel, a casi 10 años de su muerte, se mantiene intacto a través de diversos archivos y conciertos icónicos como el que protagonizó en 1990, en el Palacio de Bellas Artes.

Esa noche, además de romper paradigmas al presentarse en un recinto destinado para “la alta cultura”, el intérprete cautivó al público con un elegante traje negro con detalles dorados, diseñado especialmente para él.

Dicho atuendo se transformó en un referente de la cultura mexicana y del Divo de Juárez. Tras el estreno del documental de Netflix, Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, y con la próxima proyección en el Zócalo de la presentación del cantante, los fans se preguntan quién es la mente maestra que está detrás del conjunto y cuánto costó. Esto se sabe.

¿Cuánto costó el traje negro y dorado que usó Juan Gabriel en Bellas Artes?

El atuendo que Juan Gabriel lució en 1990 en Bellas Artes estaba integrado por un pantalón, camisa y chaqueta torera de color negro, decorados con bordados, lentejuelas y borlas doradas.

El traje estuvo inspirado tanto en los trajes de luces como en la estética del movimiento new romantic, fue una creación original de Gilberto Granillo, uno de los diseñadores de vestuario más importantes y reconocidos de la farándula de los años 70 y 80.

Es probable que el conjunto se encuentre resguardado en el Museo de Juan Gabriel, ubicado en Ciudad Juárez, chihuahua; el recinto tiene varios vestuarios del Divo en exhibición.

Alex Peimbert, quien también fuera diseñador de Juan Gabriel, en entrevistas citadas por MDZ en 2022, señaló que el conjunto tenía un valor aproximado de 5 mil dólares, es decir, alrededor de 92 mil pesos mexicanos. Sin embargo, tras la muerte del cantante, éste podría hasta triplicar su precio.

Añadió que para Juan Gabriel el vestuario representaba una parte esencial del espectáculo. No sólo quería impresionar con su voz, sino también con cada prenda que vestía durante sus presentaciones. Todo era parte de un performance.

Habrá proyección del primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en el Zócalo

El próximo sábado 8 de noviembre de 2025, el Zócalo de la Ciudad de México será el escenario de una proyección especial dedicada al Divo de Juárez. Se presentará el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, que tuvo lugar en 1990.

La cita es a las 8:00 pm y la entrada es libre. Te recomendamos llegar con tiempo al lugar, pues se espera que al menos 200 mil personas se unan a cantar los éxitos del artista.