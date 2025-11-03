Jennifer Aniston confirma romance con Jim Curtis, ¿Quién es su nuevo novio? | FOTO

Jennifer Aniston dio a conocer que está en una relación con el coach personal Jim Curtis, después de haber estado en dos matrimonios bajo el escrutinio público. Ahora, la actriz de 56 años de edad se ha dado una nueva oportunidad en el amor.

"Feliz cumpleaños mi amor. Te aprecio", escribió Jennifer Aniston en su cuenta de Instagram a modo de felicitación para Jim Curtis por su cumpleaños. En la publicación, colocó también una foto donde ella abraza al hombre desde atrás.

La publicación obtuvo varias reacciones por parte de los seguidores de la famosa, que se mostraron sorprendidos de que la mujer haya hecho pública una nueva relación, lo que implica que está en un compromiso serio.

La pareja ya había sido captada durante el verano en un yate en Mallorca, donde se dejaron ver en una actitud cariñosa. Sin embargo, es hasta ahora que han decidido ponerle fin a las especulaciones y confirmar los rumores de una relación.

Se sabe que se conocieron por amigos en común el pasado mes de mayo y desde entonces, compartieron diferentes encuentros y cenas en Los Ángeles. “Son felices y están muy enamorados. Ambos se conocieron gracias a amigos en común y congeniaron enseguida. La mayoría se ven en su casa de Los Angeles porque son muy reservados”, declararon entonces fuentes cercanas la pareja a US Weekly.

¿Quién es Jim Curtis?

Jim Curtis es un coach, hipnoterapeuta y conferencista con más de 700 mil seguidores seguidores en redes sociales. Si bien no forma parte de las celebridades americanas, sí es una persona influyente que se codea con estrellas de Hollywood.

Curtis ha trabajado por años en el campo de la salud y bienestar. Ha tenido puestos de liderazgo en WebMD, Everyday Health y el Instituto de Nutrición Integrativa (IIN). En su página web, asegura que “ayuda a las personas a liberarse del dolor y a alcanzar su máximo potencial”.

“Trabaja en la poderosa intersección entre la ciencia y la espiritualidad, y es conocido por su enfoque práctico y compasivo que se adapta a cada persona”, explica.

A parecer, Jim Curtis comenzó a orientarse a esta filosofía después de que fue diagnosticado con una enfermedad crónica de la médula espinal a los 22 años de edad, que le provocaron espasmos musculares, parálisis, cojera crónica y dolores de cabeza.

“Su trabajo se basa en esa experiencia y en la convicción de que, por muy estancado o destrozado que uno se sienta, la transformación siempre es posible”, detalla en su web. Curtis también es autor de dos libros, The Stimulati Experience(2017) y Shift(2024).