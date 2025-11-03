Juan Gabriel fue abusado cuando tenía 13 años, revela documental de Netflix

El nuevo documental de Juan Gabriel para Netflix sigue dando de qué hablar, por las revelaciones y momentos capturados por antiguas cámaras sobre la vida de El Divo de Juárez.

En ese sentido, uno de los temas más comentados es el abuso que vivió Juan Gabriel cuando tenía 13 años de edad, algo que muchos no sabían sobre la vida del cantante. Aquí te contamos al respecto.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, serie de Netflix ı Foto: IG @soyjuangabriel_

Juan Gabriel fue abusado, revela documental

A nueve años de su muerte en el documental que se estrenó hace unos días, se reveló que el cantante de ‘Así fue’ sufrió de un abuso sexual durante su adolescencia.

Esto se revela en los primeros minutos del episodio inicial de Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, donde el periodista Alejandro Brito relató: “A los 13 años se vio en la necesidad de trabajar de mozo en casa de un sacerdote, el cual abusó sexualmente de él”.

Cabe mencionar que los abusos a menores por parte de adultos no es nada nuevo, incluso cuando estos pertenecen a la iglesia católica. Además, en los años 60’s cuando el cantante habría estado en su adolescencia, ese tipo de temas eran considerados tabú, lo que lo pudo haber llevado a no hablar mucho de ese episodio traumático en su vida.

El documental también retoma la época en la que el cantautor fue detenido en Ciudad Juárez tras ser acusado de robo falsamente: “A los 16, acusado de robar unos perfumes en Ciudad Juárez, y ese año, detenido solamente por su amaneramiento, según esto, por obstruir la labor de inspección”, añadió el material audiovisual.

Recordemos que el documental de Juan Gabriel en Netflix está dirigido por María José Cuevas y fue realizado con material que el propio cantante grabó y conservó durante más de cuatro décadas, por lo que comparten información de primera mano sobre la vida del legendario artista mexicano.