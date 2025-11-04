La Más Draga 7: ¿Quién es la ELIMINADA y quién ganó el reto de hoy 4 de noviembre?

Este martes llega el sexto episodio de La Más Draga 7, por lo que hemos llegado a la mitad de la temporada que reúne a icónicas drag queens, bajo la conducción de Karime Pindter en esta ocasión.

La semana pasada, Ricura Santana quedó eliminada y quedan 10 feminosas que se esforzaron al máximo para permanecer en La Más Draga 7 y conquistarnos con su pasarela y lip sync.

María León, sexta invitada de LMD7

María León fue la quinta jueza invitada de la temporada, quien se encargó de opinar sobre el desempeño de las feminosas en compañía de Yari Mejía, Letal y Natalia Sosa.

“Talentosa con una voz privilegiada, actriz, bailarina, modelo, compositora uff toda una 4x4 . Ella es el vivo ejemplo de una Artista 360, esta noche está de nuevo en casa la despampanante MARÍA LEÓN, quién será nuestra fabulosa jueza invitada en este sexto episodio del Séptimo Sello”, dice la descripción de Instagram.

Participantes de La Más Draga 7

En esta temporada, fueron 14 las participantes que conforman a la nueva generación de feminosas ‘del séptimo sello’. Ahora, ellas son las que quedan dentro de La Más Draga 7:

Konny Kortez Tulsa Brighty Stun Moon Deetox Nayla Downs Axelle De Vil Candela Yeye Caos Lasciva Calypso

INFORMACIÓN EN DESARROLLO