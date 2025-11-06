Daddy Yankee x Bizarrap: Checa las referencias de la Music Session #0/66

Daddy Yankee está más activo que nunca y en esta ocasión se unió a Bizarrap para presentar la BZRP Music Session #0/66, un tema que marca el regreso de una de las máximas leyendas del reguetón, tras haber anunciado en 2022 su retiro para enfocarse en su vida espiritual.

La canción rompió con la secuencia habitual de las sesiones del productor argentino, algo que sorprendió a los fans. El título #0/66 parece simbolizar un reinicio o una nueva etapa dentro de la exitosa serie musical.

A pocas horas de haberse estrenado, el público ya analiza cada verso y expresión del puertorriqueño. Muchos se preguntan sobre las referencias que hizo y si lanzó alguna indirecta a su exesposa Mireddys González. Aquí te contamos.

La BZRP Music Session #0/66 fusiona la producción electrónica característica de Bizarrap con ritmos que alternan entre el rap, el reguetón clásico e incluso toques de merengue.

Además, los fans resaltaron los guiños que hace la canción a la etapa dorada de Daddy Yankee, incluyendo referencias a sus himnos más emblemáticos. Estos generaron nostalgia y emoción entre seguidores de todas las edades.

Del mismo modo, la letra de este tema refleja su presente: orgullo puertorriqueño (787), resiliencia y una visión espiritual que sustituye el “maleanteo” por valores, principios y fe.

Temas como independencia (“a nadie yo le debo”), autenticidad (“mi flow eterno, ya no es legendario”) y espiritualidad (“los pies en la tierra, siempre mirando al cielo”) se entrelazan con recuerdos de Daddy Yankee sobre su barrio y su historia de vida

Pero la colaboración no quedará ahí. Los famosos preparan un gran momento en vivo para los próximos días. Bizarrap y Daddy Yankee encabezarán el show de medio tiempo del primer partido de la NFL en España, en el Santiago Bernabéu, el domingo 16 de noviembre de 2025.

Esta es la letra de la canción de Daddy Yankee x Bizarrap:

¡Daddy Yankee!

Nueva temporada ya empezó, dale play (Play)

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias “El Calentón” (¡Wuh!)

Pon la batería, que llegó el reggaetón

Que lo bueno se metió pa’ tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to’ los male’ arrasa

To’ el mundo me dice: “¿Qué te pasa?” (Eh)

Si me pregunta’, a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Daddy!

Fino es el chamaco y se le nota el barrio

Mi flow es eterno, ya no es legendario

No te estoy hablando dólar, pero traigo el cambio

Es mi father quien llena el estadio

Conmigo pa’ to’ los camino’, el que pone la vitamina

La verdadera gasolina, -lina (Prendan los motore’)

No me deja para’o en la esquina, de Santurce pa’ Argentina

¿Qué tú quiere’ que te diga?

Si me pregunta’, a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Masivo!

(Prendan los motore’)

¡Fuego!

Bi-Bi-Biza, búscate la visa (What?)

Que esa es la de arriba, que el enemigo no avisa (What?)

Estás viendo un hombre que renace ‘e las ceniza’

Esto no lo para ni la patrulla fronteriza, listo

Nueva temporada ya empezó, dale play

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias “El Calentón”

Pon la batería, que llegó el reggaetón (¡Rrr!)

Que lo bueno se metió pa’ tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to’ los male’ arrasa

To’ el mundo me dice: “¿Qué te pasa?”

Si me pregunta’, a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Fuego!

¡Fuego!

(Zúmbale mambo pa’ que mis gatas prendan los motore’)

(Prendan los motore’)

Bizarrap