La reconocida influencer peruana, Milenka Nolasco, conocida por su gran actividad en redes sociales, se ha convertido en tema de conversación entre miles de internautas luego de que se difundiera en Telegram un video que presuntamente la tiene como protagonista.

El material privado se propagó con rapidez en distintas plataformas digitales y se convirtió en uno de los temas más comentados por sus seguidores. Lo más polémico es que aseguran que el clip fue filtrado por la propia madre de la joven, Ana.

Filtran video de Milenka Nolasco

Milenka Nolasco de 20 años es una conocida influencer originaria de Perú. En las últimas horas su nombre ha llamado la atención debido a la filtración de un supuesto video donde aparece con poca ropa.

Todo surgió cuando la mamá de la joven, llamada Ana, estaba haciendo un stream. Milenka estaba durmiendo cómodamente, cuando la señora levantó la colcha que cubría el cuerpo de su hija.

En ese momento, se pudo apreciar durante algunos segundos que la influencer estaba en ropa interior, por lo que las imágenes fueron difundidas por quienes estaban grabando la transmisión.

Usuarios de redes sociales y fans de Milenka Nolasco aseguran que Ana lo hizo a propósito, ya que ajustó la cámara, la mantuvo elevada y permaneció en esa posición sin mostrar urgencia por volverla a cubrir con la cobija.

“Se nota que lo hizo con intención por qué todavía acomoda la cámara y la alza y se queda ahí, ni si quiera reaccionó“, dijo betxy_mp en TikTok.

Incluso comentan que Milenka se despertó asustada y le dijo “¿qué le pasa?“. Sin embargo, otros usuarios afirman que todo se trata de una estrategia de publicidad, pues la también intérprete lanzará en los próximos días una canción.

No sería la primera vez que una influencer o cantante usa este método para conseguir llamar la atención y hacer crecer sus números en redes sociales.

Carlos, el papá de la joven, fue informado por los propios seguidores de su esposa que “mostró el poto de Milenka”. El señor cuestionó a Ana y ella decidió aclarar la situación; sostuvo que la grabación no la hizo para afectar a su hija. “Yo no lo hice porque quiero j*oder a Milenka, no”, dijo en una transmisión en vivo.

Hasta el momento, Milenka Nolasco no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, sus fans se mantienen firmes denunciando los abusos de su mamá y apoyando a su creadora de contenido favorita.