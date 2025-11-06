Lalo Salazar confirma que tiene nuevo romance; ¿quién es la misteriosa mujer con la que fue visto?

El periodista y conductor Eduardo Lalo Salazar confirmó que está dándose una nueva oportunidad en el amor, luego de que se difundieran una serie de fotografías en las que aparece besando a una mujer en un centro nocturno de la Ciudad de México.

Tras su ruptura con Laura Flores, ocurrida en febrero pasado, el comunicador mantuvo su vida sentimental en reserva, sin embargo, en esta ocasión decidió hablar abiertamente sobre el tema. Pidió a sus seguidores respeto para su nueva pareja y para la actriz.

Lalo Salazar confirma que tiene nuevo romance

La tarde del 5 de noviembre, diversos medios de comunicación publicaron imágenes y videos donde se observa a Lalo Salazar acompañado de una joven en el club nocturno “Despecho”, uno de los lugares más concurridos de la capital del país.

En las fotos, ambos aparecen usando gorras para pasar desapercibidos, aunque en cierto momento la mujer se las quita, dejando su rostro totalmente visible. Los dos fueron captados riendo, brindando y compartiendo muestras de cariño, lo que desató especulaciones sobre una nueva relación.

Las melosas imágenes se volvieron virales de forma rápida en redes sociales.

Horas más tarde, el periodista utilizó su cuenta de Instagram para confirmar que está iniciando un nuevo romance.

“Veo que en algunos medios se volvió a hablar de mi persona; efectivamente, conocí a una mujer extraordinaria y estamos comenzando una relación muy bonita. Lo único que pido es respeto a su vida privada”, escribió Lalo Salazar a través de una historia.

El comunicador también aprovechó para pedir a los medios de comunicación y al público en general no volver a involucrar a Laura Flores en esta nueva etapa de su vida, ni revivir rumores relacionados con su pasada relación.

“Me parece inadmisible que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores; la relación que tuvimos fue algo muy bonito y, como he dicho antes, Laura es una mujer maravillosa en todos los sentidos: gran mujer, gran mamá, estupenda actriz y cantante”, expresó.

Las declaraciones del periodista llegan después de que en redes sociales surgieran comentarios comparando la apariencia física de su exnovia y su actual pareja, que luce más joven que él.

Ante ello, Lalo Salazar pidió a sus seguidores respeto hacia las mujeres. “Nadie tiene derecho de hablar de una mujer como si se tratara de un trofeo o de una competencia. Todas las mujeres merecen respeto y admiración”, concluyó el comunicador.

Mensaje de Lalo Salazar ı Foto: IG @lalosalazar_oficial

¿quién es la misteriosa mujer con la que fue visto?

Hasta el momento, no hay información sobre quién es la misteriosa mujer con la que Lalo Salazar fue visto recientemente. Sin embargo, las imágenes en las que el periodista aparece con ella han puesto en evidencia que se trata de una mujer más joven que él.