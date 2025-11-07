Una Buena Acción Vale Fortuna, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie titulada Una Buena Acción Vale Fortuna es un drama chino en el que conocemos a un hombre que fue traicionado por su propia familia. A pesar de las circunstancias adversas, el sujeto consigue superarlo todo gracias a su esfuerzo y trabajo.

¿De qué trata Una Buena Acción Vale Fortuna?

Una Buena Acción Vale Fortuna sigue la historia de Pedro, un hombre que fue traicionado por sus hijos adoptivos, Paulo y Camila, y por Leandro. Como resultado, el Grupo Eterna se declaró en bancarrota.

Una Buena Acción Vale Fortuna ı Foto: Especial

Además, se enfrentaba a la grave enfermedad de su madre y a las protestas de los empleados que exigían el pago de sus salarios. Carlos, en agradecimiento por un favor pasado, lo ayudó y le permitió ingresar al Grupo Castro.

Durante la competencia de chips del Grupo Fulgor, Pedro lideró a sus empleados para derrotar a sus rivales, ganando así un lucrativo contrato de cooperación. Mientras tanto, Leandro y sus cómplices, como Paulo y Camila, recibieron su merecido y fueron castigados por la ley por sus malas acciones."

¿Dónde ver Una Buena Acción Vale Fortuna?

La serie cuenta con un total de 50 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en ingles, Watch Me Flip This Fate. Encontrarás la historia completa en formato de película.

