Seres: El sci-fi mexicano que brota de la soledad

En Pátzcuaro, Michoacán

En la inauguración del Feratum Film Fest 2025, celebrado en Pátzcuaro, Michoacán, tuvo su estreno mundial Seres, una ópera prima del realizador Sandro Arceo que combina la ciencia ficción con un profundo retrato social.

Con una producción independiente y un rodaje contrarreloj, la película se alzó como una de las revelaciones del festival por su propuesta estética y su trasfondo emocional.

“Empecé a escribir el guion a inicios de 2023 y lo más difícil fue conseguir financiación. Nos cerraron muchas puertas, pero cuando una se abrió, nos aferramos a ella”, contó el director. El rodaje se realizó en apenas tres semanas debido al bajo presupuesto: “Tuvimos que filmar rápido, con equipo limitado, pero con todo el corazón”.

El filme surgió de una vivencia personal del director cuando conoció a Francis, una vecina de la tercera edad a quien ayudó por estar lastimada, dijo. “Esa experiencia me hizo pensar en cómo enfrentamos la vejez y la soledad”, recordó.

La cinta, protagonizada por Dolores Heredia y Romanni Villicaña, toca temas como el aislamiento, los sueños rotos y el desabasto de recursos. “El agua significa vida, pero también nuestra fragilidad. En 2024 vivimos una sequía como no se veía en 50 años, eso marcó mi visión”, explicó Sandro Arceo.

Además de dirigir, el cineasta se involucró en el diseño técnico del filme. El robot central de la historia se construyó con fibra de carbono, piezas recicladas y mecanismos manuales. “No teníamos presupuesto para grandes efectos, así que todo fue artesanal. En postproducción eliminamos los hilos con la ayuda de la empresa Jueves”, comentó.

Romanni Villicaña, quien interpreta a uno de los personajes principales, destacó que Seres le permitió explorar un nuevo terreno al ser su primera película como protagonista. “Fue una experiencia distinta, más introspectiva. Me encontré actuando hacia mí mismo, enfrentando mis propios miedos”, reveló.

El actor reconoció la guía que representó su compañera de reparto, Dolores Heredia, pues “tiene una visión muy humana del cine y te hace entender que cada escena tiene un propósito más allá de la técnica”, expresó.

Para Arceo, la participación de Heredia fue clave: “Le mandé el guion y me dijo que le había conmovido. No sólo fue la actriz principal, sino mi maestra. Me enseñó a comunicarme con los actores y a exigir más por el bien de la película”.

Seres es una reflexión sobre el valor de los vínculos en un mundo que se desmorona. “La humanidad vive porque se relaciona, y cuando esa conexión se pierde, todo se derrumba”, resumió el director.

Tras su estreno mundial en Feratum, la cinta inicia un recorrido por festivales internacionales, con miras a un estreno comercial en 2026 de la mano de Benuca Films. El cineasta Sandro Arceo ya prepara su segundo guion, Criaturas, que busca financiamiento.