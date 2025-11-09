Pequeño Fernando: El ancestro reencarnado o El Príncipe Reencarnado, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Pequeño Fernando: El ancestro reencarnado o El Príncipe Reencarnado es un drama chino en el que conocemos la historia de un hombre que reencarna como un niño y busca retomar el poder.

¿De qué trata Pequeño Fernando: El ancestro reencarnado?

Pequeño Fernando: El ancestro reencarnado sigue la historia de Fernando Ortiz, quien era príncipe heredero del antiguo reino de Ortisur, pero viajó accidentalmente al presente tras una borrachera, reencarnándose en el cuerpo de un niño de seis años.

Pequeño Fernando: El ancestro reencarnado ı Foto: Especial

En la época actual, dentro de la poderosa familia Ortiz, se enfrentaba a relaciones familiares complejas y a intensas luchas por el poder. Gracias a su inteligencia, valentía y un talento excepcional, Fernando fue ganando poco a poco su lugar dentro de la familia, hasta conseguir el aprecio y el apoyo de su abuela, Yoli.

¿Dónde ver Pequeño Fernando: El ancestro reencarnado?

La serie cuenta con un total de 61 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por sus nombres en inglés, como Hello from the Mischievous Guest o Don’t Call Me Cute, I Ruled an Empire. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

Un trato con mi donante multimillonario: Clara Mira fue una mujer que fue diagnosticada con fallo ovárico prematuro. A pesar de ello, ella jura que quedará embarazada antes de que la nueva novia de su ex de a luz. Es entonces que aparece Elías Ríos, un milmillonario que necesita casarse si quiere mantener su herencia.

Costuras del Destino: Carolina Jiménez es una joven que nació en una familia campesina en la que los hijos varones eran los favorecidos. A los 18 años, Carolina se enamoró de León Ruiz, uno de los jóvenes instruidos enviados al campo. Decidieron quedarse juntos y tras dar a luz a su hija, se mudó con él a la ciudad. Sin embargo, la familia de su esposo la despreciaba por su origen humilde y la atormentó de todas las formas posibles, llegando incluso a acusar falsamente a su hija de robo.

‘¿Quién Estará Contigo para Siempre?’: En su vida pasada, Luna Gómez decidió casarse con Manuel Torres, solo para ser traicionada. Renacida el mismo día en que debía elegir prometido, se aleja de su primer amor, Manuel Torres, y elige a Marco, un hombre destinado a convertirse en un magnate tecnológico, pero que en ese momento no parecía tener algún valor. Al pasar tiempo juntos, Luna descubre sus sentimientos ocultos y años de silenciosa devoción.