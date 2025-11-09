Renacer en tiempos de hambre, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Renacer en tiempos de hambre es un drama chino en el que conocemos la historia de un sujeto que renace en la hambruna y encuentra poco a poco la manera de superarse junto con cinco mujeres divinas.

¿De qué trata Renacer en tiempos de hambre?

Renacer en tiempos de hambre sigue la historia de Javier Santos, un hombre que de un momento a otro, se encontró transportado a una época de hambruna, en el cuerpo de un holgazán con cinco cuñadas bonitas que lo cuidaban.

Renacer en tiempos de hambre ı Foto: Especial

Para su sorpresa, despertó el Sistema Espacial, el cual usó para mejorar la situación de su familia. Sin embargo, su primo, Aníbal Santos, codiciaba tanto sus logros como a sus cuñadas. Así que intentó repetidamente sabotearlo para arrebatarle todo, pero Javier siempre lo humilló contraatacando con sus habilidades. Javier no solo protegió a su familia, sino que, durante una sequía, lideró a los aldeanos en el cultivo de maní para sobrevivir.

Lleno de rencor,, Aníbal se alió con un matón del pueblo para tenderles una trampa a Javier y sus cuñadas. Pero Javier descubrió el plan y, en el proceso de protegerlas, terminaron desarrollando sentimientos inesperados con ellas. Tras resolver la crisis, encontró una fuente de agua para la aldea y formó una caravana comercial que acumuló riquezas.

Finalmente, logró una vida próspera y pacífica junto a sus cinco cuñadas, completando así su increble inversión de ser un don nadie a un triunfador en la vida.

¿Dónde ver Renacer en tiempos de hambre?

La serie cuenta con un total de 70 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en ingles, Famine Survivor System: To Guard My Lovely Sisters-in-Law. Encontrarás la historia completa en formato de película.

