¿Qué le pasó al hermano de Eleazar Gómez? La triste historia de Hixem Gómez

Eleazar Gómez se ha convertido en un personaje polémico a partir de varias acusaciones por parte de ex parejas que lo acusan de ser violento con ellas. Sin embargo, algo que muchos no conocen es la historia familiar del actor, cuya familia se vio abatida por la tragedia cuando él era muy joven.

Hace más de dos décadas, la familia inmediata de Eleazar Gómez sufrió la pérdida de Hixem, quien era el hermano mayor del actor y que como él, formaba parte de la farándula. Recientemente, esta historia salió a relucir cuando se mencionó durante la participación del histrión en La Granja VIP.

Yo no me sabía ese chisme a fondo: el hermano mayor de Golpeazar, Hixem, se quitó la vida con la cadena de su bicicleta porque su novia lo trataba mal, lo que lo llevó a una depresión muy fuerte.



Como Hixem era el ídolo de Golpeazar, seguramente ese episodio de su adolescencia… pic.twitter.com/Rrmfqk8Bgl — Q U E E N (@dimeperra) November 10, 2025

¿Quién era Hixem Gómez y de qué murió?

Hixem Abel Gómez Sánchez falleció el 7 de diciembre del 2001 con solo 18 años de edad. El joven se quitó la vida, pues según su mamá, Melissa Sánchez, atravesaba una depresión severa agravada por problemas sentimentales con quien era su pareja.

En una entrevista con Venga la Alegría en 2020, la actriz Carmen Salinas recordó el testimonio de Melissa: “Mi hijo se suicidó porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él, de la tristeza, se suicidó con la cadena de la bicicleta”.

Eleazar tenía 15 años en ese entonces y habló del tema de manera pública durante una ocasión solamente en el año 2019. Se refirió a él como su “ángel de la guarda”.

Hixem formó parte del grupo juvenil Los Rollers Gómez, creado por Luis de Llano y compuesto por los cuatro hermanos. La agrupación, que mezclaba pop y hip-hop, se presentó en escenarios como el antiguo Reino Aventura y el Festivalín Acapulco, con temas como “Cosas de mayores” y “Diferentes, pero iguales”.

Aunque el proyecto no tuvo larga vida, Hixem fue recordado como el más protector y cercano de los hermanos. Tras la disolución del grupo, enfrentó una etapa emocional difícil que culminó con su muerte en 2001.