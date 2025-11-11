Julio Preciado estalla contra empleado de aerolínea por retraso en su vuelo: ‘Hijo de la...’ | VIDEO

El pleito de Julio Preciado con un empleado de Volaris

Julio Preciado protagonizó un altercado en un aeropuerto, donde tuvo una fuerte discusión con un empleado de Volaris, después de que se le reveló que su vuelo había sido reprogramado, lo que lo hizo estallar. El video no tardó en hacerse viral.

La molestia de Julio Preciado ocurrió cuando se le reveló al exvocalista de la Banda El Recodo que su vuelo de Tijuana a Mazatlán que estaba programada para la mañana, fue reorganizado hasta las 16:00 horas.

😳 ¡Momentos tensos en el aeropuerto de Tijuana!

El cantante Julio Preciado fue captado discutiendo con personal de Volaris luego de que su vuelo a Mazatlán sufriera retrasos. En el video, el intérprete luce visiblemente molesto al exigir respuestas sobre su viaje. ✈️🎤

Según… pic.twitter.com/bilTtFasEx — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 11, 2025

En el video, podemos ver al cantante dejando ver su molestia, manoteando y gritando mientras exige hablar con el superior de la persona que se encontraba atendiendo a los viajeros de la aerolínea.

Y es que el problema comenzó después de que el artista se percató junto con otras personas que el vuelo de las 10:00 de la mañana no se llevaría a cabo, cuando ya esperaban en la Puerta 10 del aeropuerto.

El trabajador de la aerolínea indicó que el vuelo que saldría originalmente a la 6:00 horas, fue movido a las 10:00 horas y posteriormente, decidieron quitarlo y dejar el siguiente.

"A mí me vale madre, mi vuelo estaba programado a las 10:00 de la mañana, antes que ese vuelo”, comentó el cantante. Si bien se le dijo que los viajeros serían indemnizados, él replicó: “Y la gente que no tiene dinero, ¿Cómo va a comer?, ¿tienes idea? No hay reembolso, no hay dinero, no hay nada. No hay vuelo”, dijo.

Cuando se le aseguró que el nuevo vuelo saldría a la hora programada, el cantante expresó: “Qué venga tu superior, que dé la cara. Cualquier cosa sobre ti, hijo de la chinga**”, comentó el cantante.

😤💢 “‼️A QUIEN TENGA QUE LLAMARLE, ME VALE PURA M4DR3... PERO TIENE QUE LLAMARLE A ALGUIEN QUE ME DÉ SOLUCIONES‼️” JULIO PRECIADO ARMA ESCÁNDALO EN AEROPUERTO DE TIJUANA🛫⏰



Julio Preciado no aguantó más la frustración y terminó gritando y enfrentando al personal de Volaris en… pic.twitter.com/ywxK53UGsR — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) November 11, 2025

Las redes sociales estallaron contra Julio Preciado, al tacharlo de tener una actitud prepotente y exagerada por irse contra el empleado de la aerolínea, quien no tenía control en los cambios de horarios de los vuelos.

Sin embargo, otros le dieron la razón, al argumentar que un retraso de 12 horas en un vuelo no tenía justificación. Algunos de los comentarios fueron:

"Viejo payaso y prepotente“.

"Pues creo qué ahora si tiene razón, atrasar un vuelo 12 horas, no tan fácil no hacer berrinche“.

“Se cree Rockstar pero ni un jet privado puede rentar“.

“Que se compre un avión”.

“¿Yo creo q a cualquiera le molestaría q retrasen su vuelo 12 hrs no?"