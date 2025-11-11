Palenque de la Feria de León 2026: Artistas, fechas y boletos para los conciertos

La Feria de León 2026 ha revelado a los artistas que podremos escuchar en el palenque. Estos son algunos de los eventos más esperados del evento, ya que ofrece año con año a artistas variados de nivel nacional e internacional, con trayectorias largas o más contemporáneos.

Esta edición de La Feria de León coincide con el aniversario 450 de la fundación de la ciudad, por lo que los eventos que se desarrollarán cobran mayor relevancia. Entre los nombres que destacan para el palenque son Christian Nodal, Yuridia, Carin León y Alejandro Fernández, entre otros.

Artistas y fechas del Palenque de León 2025

Se dio a conocer que los conciertos se llevarán a cabo del 9 al 4 de febrero del 2026. Además, en la programación podemos ver a artistas de regional mexicano, pop y formatos de show colectivo. Estas son las fechas del Palenque de León, según un anuncio difundido por los organizadores:

9 de enero: Alfredo Olivas

10 de enero: Gloria Trevi

11 de enero: Palomazo Norteño

16 de enero: Carlos Rivera

17 de enero: Julión Álvarez

18 de enero: Pancho Barraza

19 de enero: Banda Cuisillos

20 de enero: María José

21 de enero: Matute

22 y 23 de enero: Carin León

24 de enero: Emmanuel y Mijares

25 de enero: Conjunto Primavera

26 de enero: Yuridia

27 de enero: Juntos

29 de enero: Christian Nodal

30 y 31 de enero: Alejandro Fernández

1 de febrero: Banda MS

2 y 3 de febrero: Edén Muñoz

4 de febrero: Chuy Lizárraga

Además del palenque, se contemplan también actividades familiares y culturales. Para confirmar la seguridad de los asistentes, se involucran dependencias municipales para seguridad, protección civil y movilidad.

Boletos para el Palenque de León

Los boletos se venderá a partir del 29 de noviembre de 2026 a través del portal oficial www.tickettap.com.mx o de manera física en taquillas del lugar u hoteles como los Holiday inn plaza piel y Hotel Crowne plaza.

Asimismo, se sabe que los boletos tendrán un costo accesible al público en general y permitirán a los asistentes que disfruten de zonas exclusivas en el auditorio.