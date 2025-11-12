Tras salir de La Granja VIP

Lola Cortés envía mensaje a Jolette: ‘Espero verte en persona’ | VIDEO

La artista salió el pasado domingo de La Granja VIP y se ha enfrentado a la realidad rodeada de críticas

Mariana Garibay

Lola Cortés salió hace varios días de La Granja VIP, reality show que tuvo que abandonar por cuestiones de salud mental. Ahora, mientras retoma su cotidianeidad, se enteró de los buenos deseos que le envió Jolette, quien formó parte de La Academia, show donde la actriz era jueza.

Recordemos que entre Jolette y Lola Cortés existieron fuertes enfrentamientos cuando compartieron pantalla en La Academia. Esto porque la artista no consideraba que la joven participante tuviera el talento suficiente para permanecer en la competencia.

A pesar de ello, sus disputas fueron uno de los factores por los que la cantante no salía del programa, hasta que ella se decidió que lo dejara de manera definitiva. Sin embargo, parece ser que las rencillas quedaron en el pasado.

Lola Cortés reacciona a las declaraciones de Jolette

Fue a través de las redes sociales del programa Venga la Alegría que se dio a conocer la respuesta de Lola a recientes declaraciones de Jolette. Ante esto, se mostró agradecida y contenta de haber encontrado su apoyo.

“Mi niña Jolette, mi niña, te digo así porque siempre serás para mí una niña. Mi señorona, muchísimas gracias por su mensaje. Son pocas las personas que pueden entender por lo que uno pasa”, comenzó.

Siguió: “Y que venga de su boca, de usted, significa muchísimo para mí. Mi niña, te mando muchos besos. Espero algún día verte en persona y podernos abrazar y platicar mucho. Te mando amor y muchas bendiciones, salud”.

De este modo, ‘La Jueza de Hierro’ dejó claro que incluso le tiene cariño a la ex participante de La Academia que le causó tantas jaquecas en su momento.

Y es que en medio de los ataques a la actriz en redes sociales, Jolette externó su apoyo a Lola Cortés, dejando claro que no le gustaba ver todo lo que se había generado.

“No me voy a prestar a atacar a una mujer como Lolita que ya la está pasando mal, si el público espera eso, pues no. Empatizo completamente con ella. Si estaba sufriendo por un problema de salud mental, es bueno que se priorice y se vaya”, dijo.

